Fler kvinnor om stjärnans våld: ”Kan inte andas”

Uppdaterad 2023-11-24 | Publicerad 2023-11-18

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Han beskrevs som ett monster.

Efter anklagelserna har fler kvinnors berättelser nu framkommit.

Men sent i natt uppgav Casandra ”Cassie” Ventura, 37, att hon och superstjärnan Sean Combs, 54, nått en uppgörelse.

Snabbversion Sean Combs, känd som Diddy, anklagas av före detta flickvännen och artisten Casandra ”Cassie” Ventura för att ha utsatt henne för övergrepp i över tio år.

Combs anklagas för att ha misshandlat Ventura, tvingat henne till droganvändning och sexuella övergrepp.

En ny lag i New York gör det möjligt för Ventura att stämma Combs trots att preskriptionstiden gått ut. Combs dementerar anklagelserna. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Uppgifterna i det 35 sidor långa dokumentet som lämnades in i domstolen på Manhattan i New York City under torsdagen var häpnadsväckande och dramatiska.

Ex-flickvännen och artisten Casandra ”Cassie” Ventura, 37, anklagar artisten, producenten och skivbolagsägaren Sean Combs, känd under namn som Puff Daddy och Diddy, för en rad brott.

Hon ska ha varit i hans våld i mer än tio år.

Vändning i natt

Men bara ett dygn efter att anklagelserna hamnat i domstolen – och spridits över världen – uppgav ex-paret sent i natt att de gjort upp utanför rätten och nått en uppgörelse, skriver The New York Times.

– Jag har beslutat att göra upp detta i godo på ett sätt där jag har någon form av kontroll. Jag vill tacka min familj, fans och advokater för deras stora stöd, säger Cassie i ett uttalande.

Sean Combs har också uttalat sig och säger att han ”önskar Cassie och hennes familj allt gott”.

Inga detaljer om vad uppgörelsen går ut på har framkommit.

expand-left helskärm ”Diddy” och ”Cassie” var ett par i 13 år. Enligt henne ska han ha kontrollerat och misshandlat henne under nästan hela förhållandet.

Manliga prostituerade

Efter att anklagelserna slagit ner som en bomb har andra kvinnors vittnesmål i media åter igen nått offentligheten.

Cassie träffade Combs 2005 när hon var 19 år och ung artist. Han gav ut hennes debutalbum på sitt skivbolag 2006.

Det ska inte ha tagit länge innan stjärnan drog in henne i en värld av kontroll, missbruk och fysiska och psykiska övergrepp.

expand-left helskärm Sean Combs talar om hoten mot demokratin under en konferens i Washington i september.

Enligt domstolshandlingarna ska Combs fått Cassie att använda droger, misshandlat henne och tvingat henne att ha sex med manliga prostituerade samtidigt som han filmade mötena.

Mardrömmen slutade först 2018. Då ska Combs, efter att deras förhållande varit på och av under ett antal år, ha brutit sig in i hennes bostad och våldtagit henne.

Först då tog hon steget och bröt all kontakt med honom.

Fler vittnesmål om våld

– Efter år av tystnad och mörker är jag äntligen redo att berätta min historia och stå upp för mig själv och för andra kvinnor som drabbas av våld och övergrepp i sina förhållanden, säger Ventura i ett uttalande till The New York Times.

expand-left helskärm Cassandra ”Cassie” Ventura var bara 19 år när hon träffade ”Diddy”. I dag är hon 37.

Andra kvinnor har redan uttalat sig offentligt om sina erfarenheter av stjärnan. Efter Cassies anklagelser har de hamnat i ljuset igen.

Redan 2004 uppgav modedesignern och modellen Kimora Lee Simmons att Combs hotat misshandla henne under ett bråk när hon var gravid.

Han ska ha gått ner på knä och bett om ursäkt efteråt, skriver The New York Post.

Utan att nämna namn skriver Simmons på Instagram under fredagen:

”Som man sår får man skörda”.

expand-left helskärm Kimora Lee Simmons. Bilderna är från 2009.

I en intervju 2019 berättade Combs ex-flickvän Gina Huynh om hur han stampade henne i magen och slog henne i ansiktet under en episod i deras femåriga förhållande.

De var ihop samtidigt som Sean Combs hade sitt stormiga förhållande med Cassie.

”Alla hjälpte honom”

– Jag kunde inte andas. Han bara fortsatte att slå mig. Jag vädjade till honom: ”Kan du inte sluta? Jag kan inte andas”, sa Huynh då enligt The New York Post.

– Han misshandlade mig psykiskt, emotionellt och fysiskt. Han jämförde mig hela tiden med Cassie och sa att jag var den dåliga, hon var den som var bra.

Hon sa också att ”alla” runt stjärnan ”tillät” övergreppen att ske. Alla tittade bort.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Sean Combs och Gina Huynh dejtade samtidigt som Combs var ihop med ”Cassie”. 1 / 2 Foto: Privat/Instagram

Samma sak hävdar Cassie.

Hon anklagar folk runt Combs för att ha hjälpt honom kontrollera henne.

Stjärnan ska ha slagit henne ”ett flertal gånger varje år”, enligt Cassie.

Men hon gick aldrig till polisen ”eftersom hon fruktade att det skulle ge honom ytterligare en anledning att skada henne”.

Combs ska vid tillfällen ha varit rasande av svartsjuka.

Bilen exploderade

2009 ska han ha sett henne prata med en person från en rivaliserande agentur. Då slet han in Cassie i bilen och slog henne upprepade gånger i ansiktet.

Enligt domstolshandlingarna isolerade hon sig i en vecka på ett hotellrum för att såren skulle läka innan hon visade sig ute igen.

Tidigt under 2012 fick Sean Combs reda på att Cassie börjat dejta rapparen Kid Cudi. Combs fick ett utbrott och hotade med att spränga Cudis bil.

Strax senare exploderade bilen på garageuppfarten.

– Allt är sant, säger en talesperson för Kid Cudi till The New York Times.

expand-left helskärm Kid Cudi under ett gig på The Regency Center Grand Ballroom i San Francisco 2009.

Cassie uppger sig ha dragits ännu längre ner i ett träsk av droger och övergrepp.

Under flera år, på lyxhotell över hela USA, ska hon ha uppmanats, eller tvingats, till att ha sex med manliga prostituerade. Combs själv tog bilder och filmade.

Nya lagen kan fälla honom

I en sådan händelse 2016 ska en svårt berusad Combs slagit henne hårt i ansiktet. När hon försökte fly hotellrummet följde han efter henne i korridoren och kastade glasvaser efter henne.

Tumultet ska ha fångats på hotellets övervakningskamera.

Men Combs lyckades, enligt domstolshandlingarna, muta personalen för att de skulle radera filmen.

Efter våldtäkten 2018 skiljes de åt. Cassie har sedan dess gift sig och fått två barn med nuvarande maken.

expand-left helskärm Sean Combs prisades som en ”global ikon” under MTV Video Music Awards i september i år. Priset har tidigare mottagits av stjärnor som Whitney Huston och Janet Jackson.

Det är på grund av en tillfällig lag som började gälla i New York i november 2022 som Cassie fått möjlighet att stämma Sean Combs.

Lagen gav personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp ett år på sig att anmäla sina förövare, även om preskriptionstiden gått ut.

Combs dementerar

Sista dagen att anmäla under den tillfälliga lagen är den 24 november.

– Det stod klart för mig att det här var ett tillfälle för mig att berätta om traumat jag råkat ut för och som kommer ta resten av mig liv att hämta mig från, säger Cassie i ett uttalande.

Sean Combs advokat Ben Brafman säger i ett uttalande att stjärnan ”kraftfullt dementerar de kränkande och upprörande anklagelserna” och att Cassie försökt pressa Combs på pengar för att inte gå ut offentligt med uppgifterna.

FAKTA Det här är Sean Combs Sean Combs (även kallad Puff Daddy eller Diddy) är en amerikansk rappare, skådespelare och ägare av skivbolag. Hiphop-ikonen började sin karriär på skivbolaget Uptown Records innan han år 1993 startade sitt eget skivbolag Bad Boy Records. Där har han bland annat representerat artister som Notorious BIG, Mary J. Blige och Usher. Han har även gjort låtar som ”I'll Be Missing You”, ”Can't Nobody Hold Me Down” och ”It's All About the Benjamins”. Under hans 30-åriga karriär har han bland annat vunnit tre Grammy Awards och två MTV Video Music Awards. Läs mer