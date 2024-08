Viaplay gör dokumentärserie om Ace of Base

Ska visa succén och kriserna

Publicerad 2023-11-21

Dödshot, attacker i hemmet – och hitlåtar världen över.

Ace of Bases framgångar och kriser skildras i en ny dokumentär på Viaplay.

– Några bitar gör ont att se, andra gläder mig, säger Jenny Berggren i ett pressmeddelande.

Dokumentärserien ”All that she wants: The unbelievable story of Ace of Base” ska berätta den ocensurerade historien om den svenska popsuccén Ace of Base.

– Det är verkligen en opolerad dokumentärserie om Ace of Base med unikt material från 90-talet och en djup, autentisk och ärlig insyn i vår resa genom både med- och motgångar, säger Ulf Ekberg i ett pressmeddelande.

expand-left helskärm Ulf Ekberg.

Ace of Base bildades 1987 och bestod utöver Ekberg också av syskontrion Jenny, Malin och Jonas Berggren. Gruppen slog igenom med debutalbumet ”Happy nation” 1992 och fick hits som ”All that she wants” och ”The sign”. De har sålt drygt 32 miljoner album, vilket gör dem till Sveriges tredje största grupp genom tiderna efter Roxette och Abba.

expand-left helskärm Ace of Base.

”Lätt att tappa fotfästet”

I den tre delar långa dokumentärserien ska tittarna få en inblick i framgångarna, men också i de mörkare delarna av gruppens förflutna. Medlemmarna berättar bland annat om när Jenny Berggren attackerades med kniv av ett tyskt fan i sitt hem, när Ulf Ekberg dödshotas av högerextremister och bråken om pengar.

expand-left helskärm Jenny Berggren.

– Några bitar gör ont att se, andra gläder mig. Som verkligheten själv ungefär. Vi har kämpat, missat, älskat och förlåtit. Vi har gjort en världskarriär och i den åkt till månen och tillbaka. Livet hemma hade sex gånger högre gravitation helt plötsligt, och det var lätt att tappa fotfästet när man var ute och jobbade. Men vi höll varandra på jorden och bar ofta varandras bördor. Det är jag kanske mest stolt över idag, säger Jenny Berggren.

”All that she wants: The unbelievable story of Ace of Base” har premiär på Viaplay under nästa år.