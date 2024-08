Här är vinnarna på Stockholms filmfestival 2023

Hanna Ardéhn är årets rising star

Publicerad 2023-11-17

”The Settlers”, en chilensk film om kolonisering och folkmord, vann Bronshästen för bästa film på Stockholm Film Festival.

Annars vann omtalade brittiska filmen ”How to have sex” två tunga priser.

Filmfestivalen slutar på söndag men prisutdelningen ägde rum under fredagen, med många skådespelare, regissörer med flera ur den svenska filmbranschen på plats.

"The settlers".

Vinnarfilmen ”The Settlers” är en stark och omskakande historia om koloniseringen av Chile och folkmordet på selk’nam-folket. Precis som mer omtalade brittiska ”How to have sex”, om ungdomar på festsemester på Kreta, hade den världspremiär i sidosektionen Un Certain Regard på Cannesfestivalen i våras. Där vann den brittiska filmen första pris. Här vann den regi- och debutpriserna.

How to have sex.

Här är vinnarna i de tyngsta klasserna:

Bästa film: ”The Settlers”, av Felipe Gálvez Haberle.

Bästa regi: ”How to have sex”, av Molly Manning Walker.

Bästa debut: ”How to have sex”, av Molly Manning Walker.

Bästa manus: ”Hounds”, av Kamal Lazraq.

Bästa skådespelare: Kauan Alvarenga, ”Toll”.

Bästa skådespelerska: Maeve Jinkins, ”Toll”.

Bästa foto: ”Grace”, Nikolai Zheludovich.

Rising star: Hanna Ardéhn.