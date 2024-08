Ace of Bases oväntade Tiktoksuccé: ”Fantastiskt”

Förvåningen • ”Blivit global företeelse”

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-02-20

share-arrow Dela unsave Spara

En över 30 år gammal hitlåt med Ace of Base har blivit en viral succé på Tiktok över hela världen – till klipp om våldsamma poliser och korruption.

– Det är fantastiskt att se, säger Ulf Ekberg i bandet till Musikindustrin.

Strömningarna av Ace of Base-låten ”Happy nation” på plattformar som Tiktok och Youtube har ökat från drygt 10 000 per dag till nästan 300 000 den senaste tiden.

Anledningen är att låten används till klipp om korruption eller för att illustrera inslag med kravallpolis som går till attack, säger Lars Tengroth på bandets skivbolaget Playground till Musikindustrin.

– Låten verkar ha blivit ett ironiskt soundtrack till klipp där auktoritära och korrupta krafter syns. Låten streamar mest i Turkiet, Tyskland, Polen, Ukraina och USA.

expand-left helskärm Heta igen! Ace of Base 1998: Jonas Berggren, Malin Berggren, Jenny Berggren och Ulf Ekberg.

Förvånad och glad

Ulf Ekberg i Ace of Base är något förvånad, men glad över genomslaget för en låt som gavs ut i mars 1993.

– Det är fantastiskt att se hur ”Happy nation” har blivit en enormt vital global företeelse på Tiktok. Det är verkligen otroligt! Texten är så passande eftersom den handlar om att vi alla delar denna planet och behöver värna om rättvisa, fred och klimatet, säger han.

Ace of Base från Göteborg var ett av världens största popband i början av 1990-talet och toppade bland annat listorna i Storbritannien och USA med hits som ”All that she wants” och ”The sign”.