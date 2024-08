Timberlake anklagas för otrohet mot Cameron Diaz

Playboy-modellen: Vi hånglade

Publicerad 2024-02-24

Justin Timberlake anklagas för att ha varit otrogen mot före detta flickvännen Cameron Diaz.

Playboy-modellen Zoe Gregory uppger att hon och popstjärnan träffades samtidigt som han dejtade skådespelaren.

I början av 2000-talet var Justin Timberlake, 43, och Cameron Diaz, 51, ett av Hollywoods mest omskrivna par.

Samtidigt ska Nsync-stjärnan ha träffat Zoe Gregory, 49, i Playboy-mogulen Hugh Hefners hem.

I en intervju med Daily mail säger den före detta modellen att hon och Timberlake sågs på en fest i huset i Los Angeles och att han först avfärdade henne med förklaringen att han var tillsammans med Diaz. Sedan ändrade han sig och hoppade ner i poolen med henne.

expand-left helskärm Cameron Diaz och Justin Timberlake 2011.

”Gick in i grottan”

– Han ville inte se ut som en mes. Vi gick in i grottan och tog av oss kläderna – han ner till shortsen – och det slutade med att vi busade. Jag hade inte sex med honom men vi smekte varandra och hånglade.

Justin Timberlake och Cameron Diaz var ett par mellan 2001 och 2003. Sedan 2012 är Timberlake gift med skådespelaren Jessica Biel och paret har två barn.

Det är inte första gången popstjärnan är i blåsväder när det gäller relationer.

expand-left helskärm Hugh Hefner och Zoe Gregory 2002.

Bad om ursäkt till frun

2019 spreds bilder på artisten när han drack drinkar och höll hand med kollegan och skådespelaren Alisha Wainwright under en festkväll i New Orleans. Efteråt tvingades han gå ut offentligt och be om ursäkt till Jessica Biel.

”För några veckor sedan uppvisade jag ett omdömeslöst beteende – men låt mig vara tydlig – inget hände mellan mig och min motspelare. Jag drack alldeles för mycket den kvällen och jag ångrar mitt beteende”, skrev han på Instagram.

När Britney Spears förra året släppte boken ”The woman in me” skrev även hon att Timberlake hade en affär med en känd kvinna under deras förhållande.