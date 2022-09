Tareq Taylor och Carina Bergfeldt gör USA-program

”Kluvna känslor”

Av: TT

helskärm Carina Bergfeldt.

Programledarna Tareq Taylor och Carina Bergfeldt meddelar på sociala medier att de just in spelar in ett nytt program om USA för SVT1.

”Drömlandet” ska sändas i sex delar från och med maj nästa år och det två programledarna lovar ta upp ”många tunga ämnen”.

– Vi tar upp sådant som dödsskjutningar, aborträtten och mitt i den här villervallan hittar man människor med hopp, det brinner i ögonen, de hittar vägen ut!, säger Tareq Taylor på sin Instagramsida.

Enligt Carina Bergfeldt handlar programmet om en sida av USA som ”människor till vardags inte får se”.

– Det är USA som jag älskar och samtidigt har kluvna känslor inför, säger hon.

Duon har arbetat med programmet i ett år och befinner sig just nu i södra USA där för inspelningar.