Man förföljde Taylor Swift – greps nära artistens hem

TT

Publicerad 2024-01-23

expand-left helskärm Taylor Swift på en NFL-match där hennes man Travis Kelce spelade. Arkivbild.

En 33-årig man som förföljt Taylor Swift har gripits nära artistens hem i New York, efter att någon ska ha noterat ”en känslomässigt störd man som agerat oberäkneligt”.

Mannen åtalas nu på flera punkter för trakasserier och förföljelse, skriver BBC.

Händelsen inträffade kort efter att någon försökt bryta sig in i Swifts hem, medan stjärnan var iväg för att se en NFL-match där hennes pojkvän Travis Kelce spelade. Polisen har inte bekräftat huruvida händelserna har något samband.

Swift har haft vid upprepade tillfällen haft liknande problem. 2022 greps en man för att ha kraschat sin bil rakt in i byggnaden där hon bor i New York, där han sen försökte bryta sig in. En annan man upptäcktes sovande i artistens säng, vilket han dömdes till sex månader i fängelse för.