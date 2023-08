Ben Mitkus och Caroline Johansson har fått sitt första barn

Influencerparet har fått en son

Uppdaterad 12:48 | Publicerad 12:38

Dela artikeln

Ben Mitkus och Caroline Johansson har blivit föräldrar.

På Instagram delar han en bildsnurra med sin nyfödde son.

”Vår lilla familj”, skriver Caroline under inlägget.

Under onsdagen berättade Youtubern Ben Mitkus, 28, för följarna att han och Caroline Johansson, 28, åkt in till sjukhuset efter att vattnet gått, men att de senare fått komma hem igen. Sent under onsdagskvällen meddelade de att de var tillbaka på sjukhuset.

På Instagram-stories har Ben uppdaterat under nattens gång och vid lunch under torsdagen bekräftade han att de välkomnat sonen.

”2023.08.10 - 07:30”, skriver han.

Även Caroline delar lyckan på sin Instagram. Under hennes bild kommenterar Ben: ”Ni två är det bästa som hänt mig”, följt av två hjärtan.

Avslöjade graviditeten i februari

I februari avslöjade paret att de väntade barn, och la tillsammans upp ett Instagram-inlägg med texten ”ett plus ett är lika med tre”.

I ett meddelande till Aftonbladet skrev Ben Mitkus att det kändes ”fantastiskt”.

”Vi bestämde oss för att det är dags och det gick på första försöket”, skrev han.

Aftonbladet har sökt Ben Mitkus och Caroline Johansson.