Ålder: 31

Yrke: Hjälparbetare, butiksbiträde

Bor: Vikingstad i Östergötland

Aktuell: Hjälparbetare i krigets Ukraina

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

check Första meningen:

”Vi är i en liten by i östra Ukraina”.

check Sista meningen:

”Just nu är det någon som offrar sitt liv för ett fritt Europa så att du ska slippa.”

check 3 typiska låtval

At The Bottom Of Everything - Bright Eyes, Jim James, Jesse Harris

Bohemian Like You - The Dandy Warhols

Running Up That Hill (Recorded At Spotify Studios Stockholm) - First Aid Kit