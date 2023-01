Familjen Simpsons hemstad är bra kunskaper i ”På spåret”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Sista matchen innan slutspelat i ”På spåret” tar vid, var jämnare än vad resultatet visar.

Till sist avgjorde kunskaperna om hårdrocksfestivalen Sweden Rock och tv-serien ”The Simpsons” vilket lag som skulle vinna.

Det var gruppfinal för de båda lagen som hade besegrat och slagit ut Jason Diakité och Marcus Samuelsson.

Marit Bergman och Karin Bojs vann knappt med 29-28, Johar Bendjelloul och Josefin Johansson – som går under lagnamnet ”Jossar” – mer övertygande, 29-28. Men inledningsvis hade de sistnämnda svårt att leva upp till favoritskapet.

Tog bara svaga två poäng på första resmålet Hamburg. Inte så höga poäng på delfrågorna heller.

helskärm Kristian Luuk i kvällens program

Lagen turades om att leda med varsin poäng. Drygt halvvägs ledde Marit och Karin med en poäng.

Sedan kom Sweden Rock-frågan. Eller fråga… lagen skulle på Närmast vinner pricka in var hårdrocksfestivalen äger rum i Blekinge. Marit och Karin var 2,5 mil fel, medan Johar och Josefin bara var någon kilometer från orten, Norje.

– Jag har varit där och hängt lite grann, sa Johar.

På tredje resmålet Portland handlade en av frågorna om tv-serien ”Simpsons”. Dess skapare Matt Groening kommer från staden. Och frågan var vad den stad där tv-serien utspelas heter.

Josefin Johansson svarade säkert Springfield. Marit Bergman kom inte närmare än att hon trodde det var något på S. Fick inte mycket hjälp av Karin Bojs, som erkände att hon aldrig hade läst (!) serien.

Där skaffade sig ”Jossar” en ointaglig ledning, då lagen sedan svarade lika bra eller dåligt på alla frågor kring Portland.

Så bra var lagen:

helskärm Josefin Johansson och Johar Bendjelloul



Johar Bendjelloul/Josefin Johansson. Han är prisbelönad journalist som jobbat både på radio och i tv. Efter några år på Dagens Nyheter är han nu tillbaka på Sveriges Radio och Dagens Eko. Hon är författare, komiker, sångare, artist och programledare i radio och tv. Hon har släppt musik under artistnamnet Josefinito och då har Bendjelloul gästspelat och rappat på tyska.

Tillsammans har de tävlat i ”På spåret” tre gånger och vunnit en gång.

Är roliga och charmiga och kompletterar varandra bra kunskapsmässigt.

helskärm Marit Bergman och Karin Bojs



Marit Bergman/Karin Bojs. Marit är popsångare, gitarrist, pianist och låtskrivare. Har bott i New York några år, men numera i Stockholm. Har flera album bakom sig, senast ”Molnfabriken” 2016. Dubbel Grammis-vinnare. Mest kända låtar är ”I will always be your soldier” och ”This is the year”. Jobbar med nytt album. Karin är journalist och författare. Var länge vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Grundade den svenska avdelningen av Reportrar utan gränser. Vann Augustpriset 2015 för sin bok ”Min europeiska familj: De senaste 54 000 åren”, om ursprung, DNA och släktforskning.

Ett par som i teorin borde komplettera varandra med sina olika kunskaper, men det räckte inte.

Så bra var musiken:

Smith & Tell



Smith & Tell. En popduo som består av Maria Jane Smith och Victor Thell. Har två album bakom sig. Deras låt ”Forgive me friend” har nästan spelats 100 miljoner gånger på Spotify.

De gör ibland lite profillös men alltid trivsam pop, med väldigt behagliga sångröster.

Intressant iakttagelse från flera tittare/läsare som hört av sig:

Smith & Tell är bättre som coverartister än när de gör sina egna låtar. Vet själv inte riktigt vad jag tycker, har lyssnat för lite på dem.

Gjorde bra versioner av både Alphavilles ”Forever young”, det blir bra dynamik när de turas om att sjunga, och Woody Guthrie-klassikern ”This land is your land” ihop med Astrid S.

Astrid S

Några andra spaningar:

En oväntad sägning:

– Hamburgsund där David Batra har sommarstuga. Mysigt. (Fredrik Lindström reder ut ledtrådarna på första resmålet och – kändes det som – hittade bara på detta)

– Det var weird information, kände jag, som Kristian Luuk kommenterade.

När man bar in så mycket godis som vi äter per person i Sverige, mest i hela EU, hela 15 kilo, fick nog en och annan en tankeställare… Jag hade gissat ungefär som Marit och Karin, ungefär hälften.