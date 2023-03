Khloé Kardashians svar på den dramatiska utseendeförändringen: ”Nej”

Slår tillbaka mot utseendehånen – igen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Hon ångrar ingenting.

Det yngsta Kardashian-systern har fått ta emot mycket hat för sin dramatiska utseendeförändring.

Men nu gör hon klart för alla att hon inte saknar sitt ”gamla ansikte”.

Det är ingen nyhet att tv-stjärnan Khloé Kardashian, 38, förändrat sitt yttre en hel del under de senaste åren.

Och fansen undrar ifall hon verkligen är nöjd med hur hon ser ut nu.

Under onsdagen la hon upp en gymvideo på sin Instagram och i kommentarsfältet fick hon frågan: ”Saknar du ditt gamla ansikte?”.

Svaret blev kort men tydligt: ”Nej.”

helskärm Khloé Kardashian 2014.

helskärm Khloé Kardashian 2022.

Önskar att hon opererat sig tidigare

Trots den stora utseendeförändringen påstår hon själv att hon endast gjort en näsoperation.

– Jag har gjort en näsoperation – Dr. Raj Kanodia, sa hon i säsongsavslutningen av ”Keeping up with the Kardashians”.

Och i april förra året skrev Khloé på sin Instagram att det enda hon ångrar, är att hon inte opererade näsan tidigare.

– Jag skulle säga att jag under hela mitt liv velat göra min näsa. Men det är mitt i ansiktet och det är läskigt att tänka på. Men jag fick äntligen modet och jag gjorde det och jag älskar det!, sa hon i en familjeintervju med Robin Roberts.

helskärm Familjen Kardashian.

Svarade på utseendehånen

Den yngsta Kardashian-systern har flertalet gånger slagit tillbaka mot utseendehånen hon fått ta emot.

I ett långt Instagram-inlägg från 2021 skrev hon om hur hon förlöjligats i flera år och att hon ägnat ”hela sitt liv åt att försöka vara perfekt”.

”Khloé är den feta systern, Khloé är den fula systern, hennes pappa kan inte vara hennes riktiga för hon ser så annorlunda ut”, skrev Khloé då.

Hon skrev att många inte bryr sig om hur hon upplever alla elakheter eftersom hon är så priviligierad.

”Jag vet att jag inte är perfekt men jag lovar att jag varje dag försöker leva mitt liv så ärligt som möjligt, med empati och godhet. Det betyder inte att jag inte har gjort misstag. Jag tänker inte ljuga, det är nästan omöjligt att uppfylla publikens krav på mig.”