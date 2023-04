The Shanes-gitarristen Tommy Wåhlberg är död

Blev 76 år gammal: ”Kämpat väldigt länge”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm The Shanes, med fr.v Sven Hellsten, Lennart Grahn,Tommy Wåhlberg och Bengt Arenblad.

The Shanes-medlemmen Tommy Wåhlberg har dött efter en tids sjukdom. Han blev 76 år gammal.

Det bekräftar hustrun Lena Wåhlberg för Aftonbladet, som berättar att artisten varit sjuk i cancer.

– Han har kämpat väldigt länge med behandlingar. Efter nyår slog det till ordentligt. Så de sista tre månaderna var mestadels på sjukhus.

Lena Wåhlberg säger att Tommy Wåhlberg var omtyckt av många.

– Han var en väldigt varm människa, omsorgsfull med sin familj och omtänksam över huvud taget.

The Shanes bildades av Staffan Berggren, Tommy Wåhlberg, Svante Elfgren och Tor-Erik Rautio under tidigt 60-tal i Tuolluvaara utanför Kiruna.

Tommy var gitarrist och gruppen var med och tävlade i Melodifestivalen 1982 med bidraget ”Fender 62” och 1992 med ”Upp flyger vi, upp”.

helskärm Tommy Wåhlberg.

Var förband till The Beatles

The Shanes var ett av landets hetaste popband i folkparkerna på 60-talet och hade hits som ”Let me show you who I am”, ”Drip drop” och ”Blue feeling”.

Sommaren 1964 var de förband åt The Beatles.

– Han har ju gjort mycket stort, säger Lena Wåhlberg om Tommy Wåhlberg.

På 90-talet låg The Shanes låt ”Vem får följa dig hem?”, som är en svensk version av ”Who’s gonna follow you home?” av Jerry Williams, etta på Svensktoppen i 44 veckor.

helskärm Lennart Grahn, Kit Sundqvist och Tommy Wåhlberg.

helskärm Tommy Wåhlberg.