Bolagsbråk mellan Läckberg och Saliba – efter expansionen till Mellanöstern

Läckberg: ”Expanderar ej” – Saliba: ”Vi finns redan där”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Det råder delade meningar om det gemensamma bolaget Invest in her ska expandera till Mellanöstern – eller ej.

Bolaget själv la ut på Instagram att ett kontor ska öppnas, men Läckberg sätter sig tvärt emot.

”Sist jag tittade är jag både medgrundare och äger 50 procent av Invest in her”, skriver hon på Instagram.

Det har uppstått ännu ett bråk mellan Camilla Läckberg, 48, och hennes tidigare parhäst och pr-konsult Christina Saliba, 48.

För tre år sedan valde de två att gå skilda vägar efter 13 års tid ihop och Läckberg valde istället att vända sig till Christina Salibas främsta konkurrent och anlitade Lili Assefa som ny presskontakt och för att marknadsföra sina nya böcker.

helskärm Christina Saliba och Camilla Läckberg.

Bråk över expansion till Mellanöstern

Läckberg och Saliba startade tillsammans bolaget Invest in her för några år sedan. Nu tre år efter att Läckberg brutit med Saliba la bolaget upp ett inlägg på Instagram där de skrev att Invest in her ska expandera:

”Vår grundare Christina Saliba startade Invest in her med en stark vilja att skapa ett jämlikt näringsliv. Nu expanderar Invest in her och öppnar ett kontor i Mellanöstern”, står det under en bild på Christina Saliba.

Den här nyheten gick inte medgrundaren Läckberg förbi och hon svarade med ett inlägg och skrev:

”Sist jag tittade är jag både medgrundare och äger 50 procent av Invest in her. Bolaget är sedan ett par år tillbaks ett vilande bolag, utan några investeringar kvar i, och för närvarande gör vi INGA investeringar. Invest in her expanderar ej heller till Mellanöstern”, på Instagram.

helskärm Christina Saliba.

Saliba: ”Rätt att göra det”

För Expressen berättar Christina att Invest in her redan är etablerat i Mellanöstern och att meningen med expansionen är att ge kvinnor bättre rättigheter till kvinnorna i regionen.

Och hon menar att hon har rätt till att ta ett sådant beslut.

– Ja varför skulle jag inte ha rätt att göra det. Det har legat i affärsplanen. Vi finns redan där nere. Vi har kontor, säger hon till sajten.

Saliba menar även att Läckberg velat lägga ner bolaget i tre års tid, men att hon själv sagt nej.

– Det är inte alltid när man driver bolag som man är överens om allting. Men hon vill inte vara kvar i bolaget. Hennes vilja är att hon vill lägga ner bolaget. Trots att jag har försökt köpa ut henne. Men det har hon inte velat, säger Christina Saliba.

helskärm Camilla Läckberg.

Läckbergs frågor till Saliba

När Aftonbladet når Camilla Läckberg börjar hon med att skriva:

”Christina och jag arbetade tillsammans under många år, men har nu sedan flera år tillbaks helt avslutat vårt samarbete. Jag önskar Christina all lycka till med hennes egna investeringar i sitt egna bolag.”

Läckberg listar sedan flera frågor till sin forna kompanjon och vän om expansionen av Invest in her:

Varför anges investeringar i bolaget på hemsidan - som inte längre ligger i bolaget?

Vad är det för kontor och verksamhet som vi ska ha i Mellanöstern?

Det finns inga kostnader för något kontor i Mellanöstern i Invest in her?

Vad är det för investeringar som ska ha gjorts i Mellanöstern?

Konkreta namn på bolag?

Hur ska investeringarna från IIH finansieras?

Camilla Läckberg menar att det här är information som hon inte känner till, trots att hon äger 50 procent av bolaget.

”Det finns ca 200’ i IIH, det är allt. Och åter - IIH har inga investeringar i något bolag kvar, de ligger nu i våra respektive egna bolag sedan flera år tillbaks. IIH har skapats med oss som grundare, och har byggts upp med båda våra namn. Jag anser därför att inte en av oss kan driva det vidare på egen hand, utan att vi var och en för sig gör investeringar och satsningar på kvinnor, under eget flagg. Stötta kvinnor kan vi båda fortsättningsvis göra – i var sitt eget bolag. Detta har jag under flera år även förmedlat som min ståndpunkt till Christina Saliba.”

Aftonbladet har utan framgång sökt Christina Saliba för att få svar på frågorna.