Så såg kändisarna ut på Halloween

Gula lösbröst, peruker, skräckmasker och Disneyklassiker.

Stjärnorna tar Halloween på blodigt allvar.

Så här såg det ut i kändisvärlden under helgen.

Kim Kardashian West

”Keeping up with the Kardashians”-syrran tog med sig kompisen Jonathan Cheban på fest. De förvandlade sig till musikikonerna Cher och Sonny .

Colton Haynes

Stjärnan från ”American Horror Story” och ”Teen Wolf” kom som den populära animerade karaktären Marge Simpson. I dräkten ingick bland annat gula lösbröst.

Ryan Seacrest och Kelly Ripa

Programledarna valde att dyka upp som karaktärerna i den populära serien ”Handmaid’s tale”.

Rita Ora

Sångerskan och skådespelerskan körde på Batman-tema och firade Halloween utklädd till Poison Ivy.

Amal Clooney och Cindy Crawford

George Clooneys fru gick all in på 70-talstema.

Sarah Michelle Gellar

Skådespelerskan älskar halloween men visste själv inte om hon var utklädd till enhörning eller sjöjungfru. Eventuellt är det en kombination.

Lauren Conrad

”The Hills”-stjärnan tog sig an rollen som Pongos mardröm och visade upp en klassisk Cruella de Vil look.

Jason Derulo

”Game of Thrones”-hypen har inte undgått någon. Jason Derulo klädde ut sig till White walker.

Isabella Löwengrip

Proffsbloggaren drog på sig en superhjältes uniform – och blev Wonder woman.

Rowan Blanchard

Disney-skådisen satsade på extra allt och iklädde sig rollen som en hovdam från förr.