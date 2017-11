Spacey pekas ut av 20 personer på Londonteater

Teatern Old Vic i London har mottagit vittnesmål från 20 personer som anklagar skådespelaren Kevin Spacey för kränkningar och sexuella trakasserier, skriver The Guardian .





Det framgår av den utredning som teatern inledde efter att anklagelser riktades mot Spacey av unga manliga skådespelare.

Spacey arbetade på den anrika teatern mellan 2004 och 2015, bland annat som konstnärlig ledare. Enligt utredningen omgavs han då av "en personkult" och hans status hindrade unga medarbetare från att träda fram om övergreppen.

I ett uttalande säger teatern att man "ber om ursäkt för att inte ha skapat en miljö där människor kände att de kunde tala fritt".

Tvåfaldige Oscarsvinnaren Spacey anklagades nyligen av skådespelaren Anthony Rapp för sexuella närmanden 1986, när Rapp var 14 år. Därefter har fler trätt fram med liknande historier.

Skandalen har fått Netflix att lägga ner serien "House of cards", som Spacey spelar huvudrollen i, och han har klippts bort från kommande storfilmen "All the money in the world".

