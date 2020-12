Publicerad: 01 december 2020 kl. 10.43

Uppdaterad: 01 december 2020 kl. 12.19

Dansbandslegendaren Olle Jönsson fyller 65 – och saknar sin publik

Idag fyller dansbandslegendaren Olle Jönsson 65 år.

Det han önskar sig mest av allt är ett vaccin mot covid-19.

– Det skulle vara ett jävla sätt att behöva sluta på det här viset.

Foto: Foto: Mattias Ahlm / SR-MA-141 Dansbandskungen Olle Jönsson firar 65 år, i isolering.

Dansbandskungen tillika Lasse Stefanz frontman Olle Jönsson valde att isolera sig på gården i Skåne när coronapandemin bröt ut i våras. Då hade han varit ute på vägarna och spelat regelbundet i över 50 år.

”Har ett bekräftelsebehov”

Idag fyller Olle Jönsson 65 år men pension är inget han längtar efter.

– Det skrämmer mig lite. Sjunga är ju det enda jag kan. Jag längtar inte efter att åka runt på vägarna, men jag saknar publiken. Man valde väl det här yrket en gång i tiden för att man har ett bekräftelsebehov. Nu är det fan ingenting med tanke på corona, det är bara mörker. Jag har svårt att se att dansen kan komma tillbaka i samma form som innan. Ska folk dansa kind mot kind eller gnussa? Det skulle inte heller vara så roligt att se 700-800 personer stå och dansa med munskydd, det är inte så romantiskt.

Foto: robal – Det skulle vara ett jävla sätt att behöva sluta på det här viset säger Olle Jönsson om coronaviruset.

Du har haft problem med hälsan i många år och tror inte du skulle klara dig om du blev smittad av covid-19?

– Jag är jätterädd för att bli smittad. Eftersom jag har haft problem med hjärtat och har diabetes måste jag vara väldigt försiktig. Jag har också astma men det sägs ju att det inte är så farligt. Jag träffar bara familjen och ett par enstaka vänner, men inte på nära håll.

Trodde inte på megahiten

När Olle Jönsson får frågan om vad han är mest stolt över kommer svaret blixtsnabbt i form av ”De sista ljuva åren” som han och Lasse Stefanz sjöng tillsammans med sångerskan Christina Lindberg. Låten som låg 65 veckor på Svensktoppen och därmed slog dåtidens rekord har även blivit utsedd till ”Tidernas svensktoppslåt”.

– Det finns ju inte på kartan att få uppleva en sådan grej och den haussen som blev. Men han som skrev den trodde inte på låten och tyckte inte den var något att ha. En annan milstolpe var att få vara med i Melodifestivalen, det trodde jag aldrig skulle hända.

Dansbandskriget

Det var sju år sedan som basisten Lasse Sigfridsson, som var med och bildade Lasse Stefanz, lämnade bandet under tumultartade former. En långdragen konflikt följde rörande huruvida Sigfridsson fick sparken eller inte samt om han hade rätt till en aktieutdelning samt royalties. Sigfridsson vann till slut dansbandskriget som avgjordes i Kristianstads tingsrätt 2016, men så sent som förra året stämde Sigfridsson återigen bandet då han hade blivit avregistrerad som delägare.

Hur går tankarna kring det tumultet?

– Nu är det snart jul och han är därför den sista killen som jag tänker på. Men jag hoppas Lasse har det bra med sin karriär, jag bryr mig inte en sekund om vad han tycker och tänker. Han får ha sitt för sig själv, bara jag får vara ifred så får han vara ifred från mig.

Du sa upp bekantskapen med Christina Lindberg efter att hon sjöng en duett med honom?

– Jag har ingen kontakt med henne och vill inte ha något otalt, samtidigt vill jag inte ha något med henne att göra. Men det känns konstigt när hon och Lasse också åker land och rike runt och sjunger ”De sista ljuva åren” som om det är deras låt. Det var Lasse Stefanz och det var jag som sjöng duett med henne, that’s it! Det kan aldrig göras om.

Foto: Robin Lorentz-Allard / AFTONBLADET / 85392 Olle Jönssons största önskan just nu är ett vaccin mot covid-19.

Du och livskamraten Gunilla har hållit ihop i över 40 år. Har du något kärleksrecept att dela med dig av?

– Det är väl att man inte hänger på varandra dagligen. Men nu har jag varit hemma sedan i mars och jag trodde det skulle tära på oss, men det har gått jävligt bra.

Vad önskar du dig mest av allt?

– Att min läkare ringer och vill ge mig en vaccinspruta mot covid-19. Det önskar jag mig verkligen. Det skulle vara ett jävla sätt att behöva sluta på det här viset.

Vill du hälsa något till era fans som längtar efter er?

– Vi längtar precis lika mycket efter er som ni längtar efter oss! Jag hoppas att vi någonstans någon gång kommer mötas under en fantastisk kväll och sjunga ”De sista ljuva åren” tillsammans.

Publicerad: 01 december 2020 kl. 10.43

