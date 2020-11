Foto: JANERIK HENRIKSSON Felix Sandman under TV4:s ”Late Night Concert” i maj.

Felix Sandmans Netflix-serie inställd

Musikhjälpen-aktuella stjärnan: ”Förhoppningsvis så blir det väl nästa år”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 12 november 2020 kl. 22.41

Uppdaterad: 12 november 2020 kl. 23.03

Han ska leda ”Musikhjälpen” i december – men Felix Sandman har fått mycket annat inställt och uppskjutet på grund av pandemin.

Förutom den konsertsommar han räknat med även inspelningen av en stor Netflix-satsning.

– Förhoppningsvis blir det väl nästa år att man kan börja spela in lite av de grejer som jag har pratat om, säger han.

Tillsammans med tv-profilen Brita Zackari, 38, och Musikhjälpen-veteranan Farah Abadi, 32, ska Felix Sandman, 22, låsas in under en vecka för att sända SR:s insamlingssatsning i december.

– Jag har gästat ”Musikhjälpen” varje år sen 2014 och de senaste åren har känt att det här vill jag vara med och leda också. Jag tror att jag sa det förra året när jag var med, redan där väcktes frågan till liv att jag ville köra och de ville ha med mig, säger han.

Foto: MATTIAS AHLM Felix Sandman är aktuell som programledare för årets upplaga av Musikhjälpen, tillsammans med Brita Zackari och Farah Abadi.

”Mycket skjutits upp och ställts in”

Felix Sandman fick se såväl sommar- som höstturné inställd på grund av coronapandemin. Men förutom artistkarriären har han också gjort succé som skådespelare, i Netflix-serierna ”Störst av allt” och den norska ”Home for christmas”. I samband med att han tävlade i årets Melodifestivalen berättade Sandman att han hade flera Netflix-serier på gång, men nu avslöjar han att coronapandemin satt stopp för det mesta.

– Jag har spelat in en grej som kommer ut snart, som är väldigt spännande. De har nog inte gått ut med den så jag kan nog inte säga nånting om det. Men sen har det varit som för alla, ett väldigt konstigt år. Mycket har skjutits upp och ställts in, men förhoppningsvis så blir det väl nästa år att man kan börja spela in lite av de grejer som jag har pratat om, säger han.

De här grejerna, är det nån helt ny serie, eller är det nåt man förväntar sig ska komma?

– Eh... det kan vara... det är både och, det är både och.

Foto: AB OpenStore Felix gjorde stor succé i Netflixserien ”Störst av allt”.

Munkavle från Netflix

Streamingtjänsten Netflix är kända för att lägga strikt munkavle på sina medverkanden. I januari bekräftade bolaget att de spelar in en ny säsong av norska ”Hjem till jul” som på svenska Netflix försetts med den engelska titeln ”Home for christmas”. Men om Felix Sandman ska medverka i den nya säsongen, som enligt IMDB har premiär 18 december, vågar han inte svara på.

– Vi får väl se, säger han.

Du håller oss på halster? Typiskt Netflix att hålla så hårt i allt.

– Ja, du vet. De håller riktigt hårt.

Men en grej är inspelad alltså, och andra grejer flyttade på?

– Exakt. Men förhoppningsvis så tror jag att vi i början på nästa år kommer kunna spela in såna grejer. Det ska bli spännande.

”Musikhjälpen” kommer sända i totalt 144 timmar, i princip dygnet runt från 14 till 20 december. Det är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen och årets tema är ”ingen människa ska lämnas utan vård”.

