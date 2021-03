Rolf Lassgård om nya ”Jägarna”: ”En av få gånger jag varit vresig under inspelning”

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 07 mars 2021 kl. 17.59

Uppdaterad: 07 mars 2021 kl. 18.11

Foto: Carolina Byrmo Rolf Lassgård är tillbaka som Erik Bäckström i ”Jägarna”

”Jägarna” är tillbaka med en andra säsong som tv-serie. Där Rolf Lassgårds huvudperson Erik Bäckström tar itu med både sitt eget förflutna och ett gammalt mordfall där han hade fel.

– Han brottas med inre saker och ting, antagonisten är han själv. Det här var en av få gånger jag varit lite vresig och arg under inspelningen, säger han.

Inför första filmen 1996 – den som blev en enorm publiksuccé, vann Guldbaggar och skapade en slags bild av den norrländska mannen – hade Rolf Lassgård tvekat inför att tacka ja till rollen. Tyckte att han redan hade spelat så många polisroller. Han ångrar inte att han ändrade sig.

– Att få återkomma till Erik Bäckström är en gåva, säger han.

”Jägarna 2” kom 2011. För tre år sedan kom första säsongen av tv-serien. Nu är säsong två här. På C More måndag 8 mars, på TV 4 tisdag 23 mars.

Nu är Erik Bäckström tillbaka i barndomshuset. Där han och brorsan Leif (Lennart Jähkel i första filmen) växte upp med en elak och bitter far.

– Erik rustar upp huset och köper tillbaka familjens skog. Han försöker försonas med sig själv, säger Rolf Lassgård.

I återblickar och andra scener får vi veta mer om familjen Bäckströms förflutna.

Lennart Jähkel spelade rollen som Eriks bror Leif i första filmen

Foto: Lotte Fernvall Simon J Berger är med i nya säsongen av ”Jägarna”



Och orten skakas om ordentligt när Joar Särn (Simon J Berger) återvänder femton år efter att han dömdes för mord. Det väcker starka känslor hos många. Och det var ett fall Erik Bäckström var högst inblandad i.

– Det är samma tema som går igen. Vad är rätt, vad är fel. På en liten ort ställs allt på sin spets. Nära och kära ställs mot varandra.

– Det var ganska tufft och krävande att gå in i Erik-rollen den här gången. Det blev nästan lite på liv och död, Erik blir så ensam mot alla andra och jag slåss för Erik, därför blev jag nog lite arg och vresig under inspelningen.

En av Eriks närmaste den här omgången är en åklagare, spelad av Lena Endre.

– Det kickade igång oss lite extra, vi tyckte det var skoj att jobba ihop igen, bara ett år efter att vi spelade man och hustru i filmen ”Min pappa Marianne”.

Varför tror du att folk tycker om ”Jägarna”?

– Du åker liksom med personerna och allt ställs på sin spets. Det är väldigt mycket psykologi och drama i det. Nu är det lite annorlunda. Erik har alltid haft en tydlig antagonist, nu brottas han även med sig själv.

Tror du det blir en tredje säsong?

– Det går att sluta här. Det går kanske att fortsätta också…



Foto: Ulf Höjer Rolf Lassgård och Kjell Sundvall under inspelningen av filmen ”Jägarna 2”

Fakta om tv-serien ”Jägarna”:

Regi: Jens Jonsson, Johan Lundin. Manus: Björn Carlström (som varit med från första filmen), Stefan Thunberg: I rollerna: Rolf Lassgård, Simon J Berger, Lena Endre, Annika Nordin, Johannes Kuhnke, Caroline Johansson Kuhmunen, Ulf Stenberg, Maja Rung, Inger Nilsson.

Premiär måndag 8 mars på C More, tisdag 23 mars i TV 4 och TV 4 Play.

Rolf Lassgård om…

… nya heta polisserien ”Tunna blå linjen”:

– Jag har sett några avsnitt. Det är spännande, de går mer mot en jätterealism. Hon (Amanda Jansson) i huvudrollen är här från Gävle, hon är skitduktig.

… kommande projekt:

– Jag är med lite grann i år också i andra säsongen av norska serien ”Exit” (finns på SVT Play). Senare i år börjar vi spela in Kerstin Ekmans ”Händelser vid vatten”. En tv-serie som regisseras av Pernilla August. Jag har en viktig roll, mer får jag inte säga.



