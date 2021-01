”Sex and the city” får uppföljare – men utan favoritkaraktären

Kim Cattralls roll Samantha Jones inte med när kultserien får ny säsong

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 11 januari 2021 kl. 09.40

Foto: Matt Sayles/AP/TT Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker och Kristin Davis återvänder som Miranda, Carrie och Charlotte i "Sex and the city"-uppföljaren "And just like that ...". Arkivbild.

Efter offentliga bråket: Kim Cattrall kommer inte vara med när ”Sex and the city” får en uppföljare.

I den nya serien – som fått namnet ”And just like that...” får Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin David klara sig utan den klassiska kvartettens fjärde medlem.

Det blir mera ”Sex and the city”. Det står klart efter att streamingtjänsten HBO Max bekräftat tio halvtimmeslånga avsnitt. Men den nya serien är inte en sjunde säsong, utan snarare en uppföljare, som också fått ett nytt namn: ”And just like that...” efter huvudrollskaraktären Carrie Bradshaws klassiska fras i originalserien.

Den nya serien kommer kretsa kring väninnorna Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 55), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 54) och Charlotte York (Kristin Davis, 55) och hur de gått från livet runt 30 till att nu vara tre kvinnor i 50-årsåldern.

Sarah Jessica Parker avslöjade kultseriens uppföljaren med ett klipp på sin Instagram och en parafras av sin rollkaraktärs klassiska replik:

”I couldn’t help but wonder... where are they now?”

Skippar återföreningen

Sarah Aubrey, chef för originalinnehåll på HBO Max bekräftar att streamingtjänsten har beställt avsnitten:

”Jag växte upp med de här personerna och jag längtar efter att se hur deras historier har utvecklats i det här nya kapitlet, med den ärlighet, skärpa, humor och den älskade staden som alltid har definierat dem”, säger hon i ett uttalande enligt Variety.

Inspelningarna ska dra igång i New York under våren. Ännu finns inget premiärdatum för den nya serien. Men ”Sex and the citys” fjärde huvudroll, kultförklarade favoritkaraktären Samantha Jones, spelad av Kim Cattrall, 64, kommer inte att vara med när Parker, Nixon och Davis återförenas.

Cattrall har tidigare vägrat att göra en tredje ”Sex and the city”-film och i Hollywoods kulisser ryktades det länge om en konflikt mellan henne och den kvarvarande trion. När Sarah Jessica Parker beklagade sorgen efter Cattralls brors död blev det infekterade bråket plötsligt offentligt.

”Jag behöver inte din kärlek eller stöd i denna tragiska tid, Sarah Jessica Parker”, skrev Cattrall i ett inlägg på Instagram.

Foto: Lefteris Pitarakis / TT NYHETSBYRÅN Kim Cattrall medverkar inte i uppföljaren.

Offentligt bråk

Cattrall har i en intervju med The Observer Magazine sagt att hon kände sig mobbad av sina ”Sex and the city”-kollegor:

– Jag kunde aldrig förstå varför de inte bara kunde ersätta mig med en annan skådespelare, i stället för att ödsla tid med att mobba mig. Ett nej är ett nej, sa hon i intervjun enligt The Mirror.

I en tv-intervju med Pierce Morgan sa Cattrall också:

– Sarah Jessica kunde ha varit snällare. Jag vet inte vad hennes problem är. Det har jag aldrig gjort.

Efter intervjun med Pierce Morgan svarade Sarah Jessica Parker i The Vulture:

– Jag vill bara påminna alla om att det inte är någon catfight. Jag har aldrig yttrat ett otrevligt, nedlåtande eller ovänligt ord, sa hon då.

”Sex and the city” hade premiär 1998 och sändes i totalt sex säsonger. Därefter har serien gjorts till två långfilmer och två säsonger av spinoff-serien ”The Carrie diaries” sändes också med premiär 2013. Den handlade om samma rollkaraktärer, men använde nya skådespelare och utspelade sig före ”Sex in the city”.

