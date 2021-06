Bocelli, Bono och ballonger vid EM-invigning

helskärm nästa Den italienska tenoren Andrea Bocelli sjöng Puccinis aria "Nessun dorma" under invigningen av fotbolls-EM i Rom under fredagen. 1 av 2 Foto: Alberto Lingria/AP/TT

Den italienske stjärntenoren Andrea Bocelli invigde årets fotbolls-EM med att sjunga ”Nessun dorma” – som efter att ha framförts vid ett stort antal mästerskap har blivit fotbollsvärldens favoritaria.

Inför nära 16 000 personer på läktarna – och miljontals tv-tittare runt om i världen – inledde den italienske tenoren Andrea Bocelli under fredagskvällen invigningsceremonin av fotbolls-EM i Rom med att framföra ”Nessun dorma” från den italienske kompositören Giacomo Puccinis opera ”Turandot”.

Favoritaria i fotbollsvärlden

Arian, som är en av historiens mest kända tenorarior, har ända sedan Luciano Pavarottis framträdande vid invigningen av fotbolls-VM 1990 blivit ett självklart inslag vid internationella mästerskap. ”Nessun dorma” framfördes även vid VM-finalerna 1994, 1998 och 2002 – där Pavarotti fick sällskap av sina kollegor José Carreras och Plácido Domingo i konstellationen De tre tenorerna.

”Det är en ära att få låna ut min röst till invigningen – och en chans att skicka ett budskap av hopp och förtröstan, skrev Andrea Bocelli själv på Instagram inför evenemanget.

Utöver den italienske stjärntenorens framträdande innehöll den pampiga invigningsceremonin på Olympiastadion i Rom även fyrverkerier, 24 enorma heliumballonger, som symboliserade antalet deltagarländer – och Bono, som tillsammans med U2-kollegan The Edge och dj:n Martin Garrix levererade en hologramversion av den officiella EM-låten ”We are the people”.

Hämtad från Puccini-opera

Arian ”Nessun dorma” är hämtad från Puccinis sista opera ”Turandot”, och kretsar kring en prinsessa med samma namn – som i rask takt låter avrätta hugade friare som inte lyckas svara rätt på tre gåtor.

Arian sjungs av prins Calaf, som förälskat sig i Turandot, och troligtvis är det den avslutande strofen ”all'alba vincerò” – ”i gryningen kommer jag att segra” – som gör den extra passande för sportevenemang av EM:s kaliber.

