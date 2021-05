Här byter Globen namn till Avicii arena

”Vi gör det här för att lyfta frågan kring psykisk ohälsa”

Publicerad: 19 maj 2021 kl. 06.00

NÖJE

Det som idag kallas för Ericson Globe byter namn till Avicii arena.

Stockholm live, som driver arenan, gör det i samarbete med Tim Bergling foundation.

– Vi gör det här för att lyfta frågan kring psykisk ohälsa, säger Andreas Sand, vd på Stockholm live.

Under onsdagskvällen lyste det nya namnet på arenans fasad.

Den 19 maj 2021 blir en historisk dag. Ericson Globe, Globen i Stockholm, byter namn till Avicii arena.

– Vi på Stockholm live gör det här tillsammans med stiftelsen Tim Bergling foundation och två engagerade partners. Vi gör det här för att lyfta frågan kring psykisk ohälsa, säger Andreas Sand, vd på Stockholm live.

Tim ”Avicii” Bergling gick bort endast 28 år gammal. Artisten och DJ:en hade länge kämpat med sin hälsa och tog sitt liv den 20 april 2018. Hans föräldrar startade strax efteråt stiftelsen Tim Bergling foundation, med fokus på att förebygga just psykisk ohälsa.

Foto: PONTUS ORRE Under onsdagskvällen lyste det nya namnet på arenans fasad.

Foto: PONTUS ORRE Klas Bergling i Avicii arena.

Tog kontakt med Klas Bergling

Stockholm live, som driver Globen, har länge velat använda sin plattform för att lyfta en viktig samhällsfråga. De ville att det skulle ha en logisk koppling till både byggnaden och Stockholm. När Aviciis hyllningskonsert hölls i slutet av 2019 blev det självklart för dem att det var just psykisk ohälsa och Tim Bergling som skulle lyftas på plattformen. De tog kontakt med Tims pappa Klas Bergling.

– Jag tyckte det var fantastiskt och väldigt hedrande att bli tillfrågad. Jag pratade naturligtvis med Anki (Lidén, Tims mamma, reds. anm), min hustru. I och med att vi kommit igång med stiftelsen så kände vi att det är ju en stor möjlighet för oss att komma ut med det vi vill jobba med, ungdomars psykiska hälsa, säger Klas Bergling.

”For a better day”

Tim Bergling foundation har även startat initiativet ”For a better day”, samma namn som en av Aviciis låtar. Initiativet hoppas de blir en hjälp för dem att kunna lyssna på ungdomar och därmed skapa aktiviteter i arenan som kan göra skillnad på riktigt.

– Vi har frågat unga människor vad de önskar sig och vad som är deras dröm om en bättre dag. Vi har fått in jättefina svar, jag tror vi fått in nästan två tusen svar nu. På så vis kommer vi kunna ta in ungdomarna i de aktiviteter vi planerar att ha här i Avicii arena, säger Klas Bergling.

En av de första aktiviteterna som planeras är en konsert. Om coronaläget tillåter ska den hållas den 5 december i år.

– Vi har ju stiftelsens dag den 5 december och då har vi bestämt att vi ska ha en konsert. Temat är psykisk hälsa för unga människor. Det är den första aktiviteten som vi planerar för i år som vi jobbar med. Vår plan är att den ska bli någonting som återkommer varje år, säger Klas Bergling.

Foto: PONTUS ORRE Avicii porträtterad på arenans fasad.

Foto: PONTUS ORRE Klas Bergling och Stockholms Lives VD, Andreas Sand

Viktigt för Tim Bergling foundation

För honom och för stiftelsen betyder det enormt mycket att kunna nå ut till allmänheten på det här sättet.

– Vi tycker det är en fantastisk möjlighet och det är jätteviktigt för stiftelsen att få ett sådan här fönster. Vi ser stora möjligheter att komma ut med det jobb vi gör och kunna hjälpa unga människor som lider av psykisk ohälsa.

Klas Bergling är bekymrad över hur dåligt unga människor mår idag. Han säger att myndigheterna gärna pratar om vad de ska göra, men att det behövs göras mer. Och det behövs göras nu.

– Det är alltså tre unga personer i veckan som tar sitt liv. Det är förskräckligt. Och även när det gäller framtidstron som man har mätt på svenska ungdomarna så är den lägst i EU. Det är allvarliga signaler. Jag tycker det är en viktig tidpunkt för det här vi gör nu, säger Klas Bergling.

Första steget är att börja prata om psykisk ohälsa och att bryta stigmat. Avicii arena är ett steg åt rätt håll, det tycker både han och Andreas Sand på Stockholm live.

– Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, och det här är något där vi är övertygade om att vi kan hjälpa till och bidra. Vi vill hjälpa till att bryta stigman och vi vill hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa, säger Andreas Sand.

”Hade varit väldigt stolt”

2012 gjorde Tim Bergling själv tre utsålda konserter på Globen. Klas Bergling är säker på vad hans son hade sagt om namnbytet på den ikoniska byggnaden.

– Han hade sagt ”det är ascoolt”. Det är ett uttryck som han hade använt. Och han hade varit väldigt stolt naturligtvis, säger Klas Bergling.

Foto: PONTUS ORRE Klas Bergling.

Foto: ANDREAS HILLERGREN Avicii.

I samband med namnbytet den 19 maj släpps en musikvideo. 14-åriga Ella Tiritiello gör en ny version av Aviciis låt ”For a better day” tillsammans med Kungliga filharmonikerna. Här kan du se musikvideon som är inspelad på just Avicii arena.

Laddar ...

FAKTA Här kan du få hjälp om du mår dåligt SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen kl 06–24 varje dag. Tel: 90101.

Chatt: chat.mind.se

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

www.1177.se

Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar kl 21–06

Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar kl 18–22, helger kl 14–18.

jourhavandekompis.se

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl 21–06.

Bris, Barnens rätt i samhället

Tel: 116 111. Öppet dygnet runt.

Vuxentelefon om barn: 0771-505050, vardagar kl 9–12

Chatt, öppen dygnet runt:

http://www.bris.se/?pageID=189

Rädda Barnens stödlinje

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Rädda Barnens stödlinje svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Även för föräldrar.

Telefon: 0200-77 88 20. Alla dagar kl 15–18.

Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 020-18 18 00. Telefonjour varje dag 19–22.

spes.se

Pratamera.nu

Få råd, stöd och behandling av specialister på psykisk ohälsa. Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kostnadsfritt om du är under 20 år, annars 250 kr per besök (frikort

Pratamera.nu

Suicide zero

Fakta och råd om självmord.

www.suicidezero.se/fakta-rad LÄS MER

