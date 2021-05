ROND 1

Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: Tango

Musik: ”There’s noting holding me back” - Shawn Mendes

Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: Jive

Musik: ”Snart är det jag som är kung” – Lejonkungen

ROND 2

Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: American smooth

Musik: ”Lay all your love on me” – ABBA

Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: American smooth

Musik: ”Mamma Mia” – ABBA

ROND 3

Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: Showdans

Musik: ”Starkare” – Ana Diaz, ”Can’t hold us” – Macklemore & Ryan

Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: Showdans

Musik: ”Stad i ljus” – Anis Don Demina feat Oscar Zia, ”Vem e som oss” – Anis Don Demina