Bianca Ingrosso: ”Jag lider fortfarande av min bulimi”

Du som är under 25 kan få hjälp via ungdomsmottagningen, går du i skolan finns också elevhälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin (bup) där du bor. Du kan också kontakta en vårdcentral. Via den här länken på umo.se kan du klicka dig vidare.

Som vuxen kan du boka en tid på en vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller hos din företagshälsovård. Du kan få hjälp med var du kan söka vård genom att ringa 1177, eller gå in på 1177.se.

Föreningen Frisk & Fri har en stödtelefon med nummer 020–20 80 18. Telefontider och mer info här. Frisk &Fri har också öppna träffar för både drabbade och anhöriga.