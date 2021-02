Björn Gustafsson och Alba August om relationen efter uppbrottet: ”Pratar varje dag”

Ex-paret gästar Carina Bergfeldts talkshow

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 10.41

Uppdaterad: 12 februari 2021 kl. 10.57

Björn Gustafsson och Alba August gjorde slut i början av året.

Nu berättar de om relationen efter uppbrottet.

– Vi är varandras sparringpartners och vi pratar varje dag, säger Alba August i Carina Bergfeldts talkshow.

Björn Gustafsson, 34, och Alba August, 27, som är aktuella med dramakomediserien ”Alla utom vi” gästar Carina Bergfeldts talkshow i SVT. Serien handlar om ett par som försöker bli gravida, och under inspelningen var de själva ett par i verkligheten – fram till för några veckor sedan.

– När vi bjöd in er hit så gjorde vi det som ett par. Sen fick vi veta för ett par veckor sedan att ni inte är tillsammans längre, men ni ville ändå komma hit tillsammans, säger Carina Bergfeldt.

Programledaren undrar hur det känns för dem att göra ”promotion” ihop nu.

– Jag fick lite dåligt samvete, säger Alba August och menar på att SVT verkade lite snopna.

– Vi måste ju göra pr, så är det. Då åker vi ju hit och gör det och det känns ändå väldigt okomplicerat, säger Björn Gustafsson.

Foto: SVT Alba August och Björn Gustafsson gästar Carina Bergfeldt i SVT.

”Jag har inga tips”

August berättar att de ”är varandras sparringpartners och att de pratar varje dag”, även om de är överens om att det låter lite ”lökigt” att kalla varandra för det.

Björn får frågan vad han har lärt sig av uppbrottet efter deras drygt ett år långa förhållande.

– Jag tror inte jag har lärt mig någonting. Jag har inga tips, jag har ingenting att komma med, säger han.

Alba August håller med.

– Det är så jävla svårt att sätta ord på och svårt att veta vad man har lärt sig. Men man lär sig skitmycket av alla relationer. Jag har växt så mycket med Björn...

– Fyra centimeter, inflikar Gustafsson och måttar med fingrarna.

Alba August tittar på honom och tillägger att hon också ”lärt sig ta kritik”.

”Carina Bergfeldt” sänds fredag 21.00 i SVT1 och på SVT Play.

Foto: SVT Alba August och Björn Gustafsson.

Foto: SVT ”Jag har växt så mycket med Björn” säger Alba August och Björn Gustafsson skojar till det.

