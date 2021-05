LIVE: Följ kvarten i ”Let’s dance” här

Anis, Filip, Keyyo eller Michel - vem är din favorit?

Publicerad: 01 maj 2021 kl. 19.51

NÖJE

Dags för kvartsfinal i ”Let’s dance”.

Efter Carola Häggkvists plötsliga avhopp i veckan har Kristina "Keyyo" Petrushina, som röstades ut förra lördagen, fått en ny chans med sin dansare Hugo Gustafsson.

Vem är din favorit i kvartetten som är kvar? Chatta med vår reporter under hela programet och delta i omröstningen nedan!

Foto: Annika Berglund/TV4 Fyra par ska bli tre i kväll.

Det här dansar paren i kväll

ROND 1

Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans 1: Quick step

Musik: Let ́s Go Crazy - Prince



Michel Tornéus & Jasmine Takács

Dans: Rumba

Musik: In The Middle – The Mamas



Kristina "Keyyo" Petrushina & Hugo Gustafsson

Dans: Tango

Musik: El Tango De Roxanne - José Feliciano, Ewan McGregor, Jacek Koman



Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: Rumba

Musik: Attention – Charlie Puth



ROND 2

Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: Jive

Musik: Crocodile rock - Elton John



Michel Tornéus & Jasmine Takács

Dans: Cha cha

Musik: Dandi dansa - Danny Saucedo



Kristina "Keyyo" Petrushina & Hugo Gustafsson

Dans: Cha cha

Musik: September - Earth, wind & fire



Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: Cha cha

Musik: Can’t stop the feeling - Justin Timberlake

Foto: Annika Berglund/TV4 22 jurypoäng till Filip & Linn för första dansen, 29 för den andra = 51 totalt.

Foto: Annika Berglund/TV4 25 jurypoäng till Michel & Jasmine för första dansen, 26 poäng för den andra = 51 totalt.

Foto: Annika Berglund/TV4 30 poäng till Anis & Katja för första dansen.

Foto: Annika Berglund/TV4 22 jurypoäng till Keyyo & Hugo.för första dansen.

