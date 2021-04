Han är svenska supermodellen Paulina Porizkovas nya kärlek

Gick på Oscarsgalan med nya pojkvännen Aaron Sorkin

Publicerad: 26 april 2021 kl. 20.15

Uppdaterad: 26 april 2021 kl. 21.04

Paulina Porizkova och manusförfattaren Aaron Sorkin är ett par.

Svensk-tjeckiska modellen och manusförfattaren sågs hålla om varandra på Oscarsgalans röda matta natten till måndag.

Det är parets första offentliga framträdande.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Paulina Porizkova och Aaron Sorkin tillsammans på Oscarsgalan.

Ryktena om romansen mellan den svensk-tjeckiska modellen Paulina Porizkova, 56, och manusförfattaren Aaron Sorkin, 59, har vandrat obekräftade i månader. Nu kan kärlekssagan bekräftas, efter att paret dök upp tillsammans under helgens Oscarsgala, skriver Daily mail.

På röda mattan sågs de hålla om varandra och under kvällen satt de tillsammans. Aaron Sorkin var nominerad till bästa originalmanus för ”The trial of the Chicago 7”, som tillslut gick till Emerald Fennell för ”Promising young woman”.

Sorkin är tidigare känd för manuset till tv-serien ”Vita huset” och filmerna ”Molly’s game” och ”The social network”, som han vann en Oscar för 2011.

Sparkades från ”Top model”

Paulina Porizkova flyttade från dåvarande Tjeckoslovakien till Lund när hon var tio år. Fem år senare upptäcktes hon som modell och flyttade snart till Paris. Hon har både amerikanskt och svenskt medborgarskap.

Porizkova medverkade som jurymedlem i två säsonger av ”Americas next topmodel”, men sparkades 2009 av oklar anledning.

Supermodellen var tidigare gift med rockstjärnan Ric Ocasek, känd från bandet The Cars. Paret skilde sig 2018, efter 28 år tillsammans. Maken dog ett år senare, innan skilsmässan hade hunnit gå igenom. Det hela fick stor medial uppmärksamhet när det stod klart att Ric Ocasek tagit bort hustrun från testamentet.

”Även om jag skulle dö innan vår skilsmässa är färdig så har Paulina inte rätt till någonting eftersom hon övergivit mig”, skrev han enligt People.

Foto: MARTY LEDERHANDLER Paulina Porizkova 1991.

