Sting säljer sin låtkatalog till Universal

Artisten Sting, alias Gordon Summers, går samma väg som flera kända artister och säljer rättigheterna till sina låtar, skriver Billboard.

Universal Music blir ägare till en katalog som innefattar såväl solokarriärens hits (”Fields of gold”, ”Englishman in New York”) som de tidiga låtarna med bandet The Police (”Roxanne”, ”Every breath you take”).

Priset på låtkatalogen är inte känt, men amerikanska medier spekulerar i att det rör sig om mellan 250 och 360 miljoner dollar, motsvarande 2,3 till 3,3 miljarder kronor.

Skivbolaget Universal ägde redan rätten till Stings inspelade låtar, men inte rättigheterna till musik, text och komposition.

”Jag är glad över att min samlade produktion hamnar någonstans där man behandlar låtarna med respekt och värdesätter dem”, säger Sting i ett uttalande.

De senaste åren har flera stora artister som Bruce Springsteen, Bob Dylan och Paul Simon sålt sina låtkataloger för flera miljarder konor.

