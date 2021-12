Här showar julvärden Tareq Taylor loss i sändningen

Fina hyllningen till dottern Ellen

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Årets julvärd bjöd på en riktig överraskning.

Mitt i SVT:s sändning började Tareq Taylor sjunga, dansa och showa loss rejält.

Här kan du se klippet på den sjungande kocken.

Tv-kocken Tareq Taylor, 52, fick äran att vara årets julvärd på SVT i år. Under kvällen bjöd han in gäster, bland annat dök komikerna Marika Carlsson, 48, och Per Andersson, 45, upp.

helskärm Plötsligt började Tareq Taylor sjunga ”A marshmallow world”.

”Vi kör den för dig, Ellen”

De tre pratar om vilka jullåtar de tycker mest om. Tareq Taylor berättar då att han och 18-åriga dottern Ellen båda tycker om ”A marshmallow world” av Dean Martin.

– Det är vår jullåt, min dotters och min, säger Tareq Taylor.

helskärm Tillsammans med Marika Carlsson och Per Andersson bjöd Tareq Taylor på show.

Plötsligt tittar han rätt in i kameran.

– Det kan vi ju lika gärna säga till Ellen, vi har ju fixat lite med den här låten.

Per Andersson fyller i:

– Vi kör den för dig, Ellen.

helskärm Tv-kocken tog några danssteg...

helskärm ...innan ett regn av marshmallows damp ned över dem.

Tareq Taylor dansar och sjunger

Trion börjar sjunga och dansa, och till och med Tareq Taylor tar ton. I vad som ser ut att vara ett väl inövat nummer bjuder tv-kocken på både jazzhänder och bensparkar.

När numret är klart kramar trion varandra.

– Åh, jag är så glad, säger Tareq Taylor och skrattar högt.

helskärm Per Andersson, Marika Carlsson och Tareq Taylor bland marshmallows.

helskärm Efter numret brast de ut i skratt.

Publisert: Publicerad: 24 december 2021 kl. 21.56