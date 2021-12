Sverrir Gudnason: Jag hoppas hovet ser serien

Skådespelaren om julhelgens stora SVT-serie ”En kunglig affär” – och hur han skaffade den där frisyren...

Julhelgens stora SVT-serie ”En kunglig affär” skildrar en skandalomsusad kärleksaffär.

Men det allra första folk kommer att reagera på är nog Sverrir Gudnasons frisyr.

– Det är en slags psykisk ohälsa-frisyr som jag tvingades ha i tre månader. Jag fick gå med keps, helt enkelt, säger han.

Hur fan ser du ut i håret i tv-serien? är det första jag frågar Sverrir Gudnason när vi träffas.

Vi återkommer till svaret.

Haijbyaffären var en uppmärksammad rättsaffär på 1950-talet. Källarmästare Kurt Haijby (1897-1965) dömdes för utpressning mot hovet. Under 1930-talet hade han haft en kärleksaffär med kung Gustav V (1858-1950) under något år. Den inleddes när Haijby sökte audiens hos kungen, för att få sitt negativa besked om utskänkningstillstånd till den krog han drev omprövat. Skälet till det var att han hade begått en del brott i det förflutna.

Hovet under ledning av överståthållaren Torsten Nothin (1884-1972) gjorde allt för att tysta ned affären. På den tiden var homosexualitet olagligt. Haijby skickades utomlands och placerades på mentalsjukhus.

Han hävdade envist att det hade varit äkta kärlek mellan de båda, att de saker han fått av Gustav V var gåvor, inte något som handlade om utpressning.

”Haijby var all over the place”

I tv-serien spelas Haijby, kungen och överståthållaren av Sverrir Gudnason, Staffan Göthe och Reine Brynolfsson.

För regin svarar Lisa James Larson, men initiativtagare till serien är skådespelaren Bengt Braskered, som både spelar en stor roll, som hovmarskalk, och har skrivit manus. Han hörde först talas om kärlekshistorien av två 85-åriga herrar som var med på den tiden det begav sig.

Sverrir Gudnason berättar om sin reaktion när han erbjöds rollen:

– Jag fick ju Bengts manus. Manus är inte alltid kul att läsa, men detta var så otroligt välskrivet. Jag hade aldrig hört talas om Haijby, en karaktär som var all over the place. Han har så många olika sidor, publiken som ser tv-serien vet nog aldrig riktigt var de har honom.

Tror du han var skyldig till utpressning?

– Det är svårt att veta. Han ger sin bild och hovet sin, de gjorde väl sin plikt när de försökte få bort Haijby. Han blev ju dömd, men det var mycket konstigheter kring hans fall.

Kärleksscener med Staffan Göthe

Vid rättegången mot Haijby, hade han en ung Henning Sjöström (1922-2011) som advokat. Han spelas i tv-serien av Adam Pålsson.

Trots att Haijby hade en affär med kungen, var han gift och drev sin krog ihop med sin hustru (spelad av Sanna Krepper).

Sverrir är inte helt säker på hur han ska tolka Haijbys sexualitet.

– Han erkände aldrig att han var homosexuell och det kan man väl förstå, det var ju olagligt och det sågs ned på. Men jag misstänker att han var antingen bisexuell eller homosexuell, han träffade ju andra män också. Det var väl inte helt ovanligt på den tiden.

– En nyckel för mig att spela rollen var att Haijby ljuger aldrig, det han säger i stunden är sant just då. Det var ett sätt för mig att få ihop alla sidor i hans kropp. Sedan var det kanske så att det han sa var sant just då, sedan ändrade han sig dagen efter.

Hur var det att göra sex- och kärleksscener med Staffan Göthe?

– Vi kände ju varann sedan tidigare. Han var med i ”Gentlemen” och han spelade min pappa i ”Den allvarsamma leken”. Han är härlig och ödmjuk att jobba med. Förvånansvärt nog är det ungefär samma sak som att spela in sådana scener med kvinnor. Man diskuterar i förväg hur man ska göra. Skillnaden är att det är mer skäggstubb och sådant (skratt).

Hovets reaktion

Hade du jobbat med Sanna Krepper tidigare?

– Nej, men hon är väldigt rolig och innan inspelningen hade vi en workshop med en fysisk coach från London där vi gjorde övningar ihop, både Sanna och jag och Staffan och jag. Och jag hade ju träffat Sanna tidigare, genom Magnus (Krepper) som jag har jobbat med tidigare.

Hur tror du hovet kommer att reagera på tv-serien?

– Jag vet inte. Hoppas de ser den. Kungen var ju rätt liten när Gustaf V dog. På vårt sminkbord i logen hade vi en bild där kungen sitter i Gustaf V:s knä.

Stora delar av serien skulle ha spelats in i Budapest, men det satte pandemin stopp för.

– Jag tycker det var bra att inte göra ännu en stockholmsskildring utomlands. Och med tanke på temat på serien, hade det kanske varit obehagligt att spela in i Budapest, strömmarna där är ju inte så hbtq-vänliga.

Rakade av håret mitt på huvudet

Och ja, så var det det där med frisyren…

– Det finns inget inspelat material med Haijby. Jag hade mest bilder att gå på, vi hittade mugshots, som polisen hade tagit när de arresterade honom för ett vådaskott, när han hade skjutit en polis.

– Redan då när han var ganska ung kämpar han med en ganska problematisk överkamning och vi bestämde oss för att köra på det utseendet.

– Vi hade någon idé med flinthättor, men jag gillar inte att jobba med peruk. Så till sist kände jag att jag rakar av allt hår mitt på huvudet, sedan behöll jag en vinge av hår på ena sidan, som vi sedan liksom slickade över skallen, vi brylcremade bara på.

– Det är en slags psykisk ohälsa-frisyr som jag tvingades ha i tre månader. Jag fick gå med keps, helt enkelt. Det var min familj och sådär som såg mig utan keps, de vande sig ganska snabbt.

Sverrir Gudnason har snart ett 60-tal film- och tv-roller bakom sig. Två Guldbaggar. Flera internationella filmer, som Millennium-filmen ”The girl in the spider's web” mot Claire Foy, ”The book of vision” mot Charles Dance och ”Falling” av och med Viggo Mortensen.

Om och när den sydafrikanska filmen ”The outside room”, ett drama om apartheid, blir av är oklart. På rollistan förutom Sverrir finns Vanessa Redgrave, Emily Beecham och Lashana Lynch, ett hett namn efter senaste James Bond-filmen ”No time to die”.

– Sydafrika är ju inte i så bra skick nu, efter corona, så den filmen kommer nog inte att ske så snart.

Driver countryklubb

Han har flera kommande filmprojekt på gång, men de är hemliga.

Senaste tiden har han mest varit engagerad i att arrangera en konsert med den countryklubb han driver ihop med bland annat Klara Söderberg i First Aid Kit.

– Vi hade första festen precis innan pandemin, nu hade vi nyligen 1 400 personer i Münchenbryggeriet. Klara leder ett husband med svinbra musiker. Vi hade Nina Persson från Cardigans, Mauro Scocco, Amanda Bergman från Amason, Klaras 17-åriga lillebror Isak, otroligt bra, och Sebastian Murphy från Viagra Boys, som friade till sin flickvän från scenen.

– Jag spelar inget, jag är med och roddar alltihop.



Fakta Sverrir Gudnason Namn: Sverrir Gudnason.

Ålder: 43.

Bor: Lägenhet i Stockholm, sommarhus i Gränna.

Familj: Tre döttrar, 17, 15 och 9 år. Flickvän.

Aktuell: I SVT-serien ”En kunglig affär”, med premiär på juldagen. Läs mer

Sverrir Gudnason om…

… att spela riktiga personer:

– Det är skillnad på att spela Björn Borg som lever och alla vet exakt hur han ser ut och var, jämfört med Gustaf V. Nu spelar jag Alex Schulman i ”Bränn alla mina brev”. Men där spelar jag inte så mycket honom, utan mer rollen som författaren som gräver i sitt förflutna.

… att ha Magnus Uggla som före detta svärfar:

– Det har varit fint. Vi ses ju ibland, jag har två barn med hans dotter, hennes släkt är som min släkt.

När jag berättar att Magnus Uggla var den allra första artist jag gjorde en stor intervju med för nästan 45 år sedan, frågar Sverrir nyfiket:

– Var han rockstjärnekaxig då?

Han blir nöjd när jag försäkrar att så inte var fallet.

