Beskedet från Oscarsakademin: Will Smith avstängd i tio år

Skådespelarens ord om beslutet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Will Smith portas från Oscarsgalan i tio år.

Det beslutade Oscarsakademins styrelse under ett specialinsatt sammanträde.

”Jag accepterar och respekterar akademins beslut”, skrev Smith själv i ett uttalande strax efter.

Efter att Will Smith slog Chris Rock på Oscarsgalan har hela världen diskuterat skådespelarens framtid. Många har ansett att han borde fråntas den Oscar han vann på galan för sin insats i filmen ”King Richard”.

Under fredagen sammanträdde Oscarsakademins styrelse och beslutade att Will Smith stängs av från galan under de närmaste tio åren, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

I ett öppet brev skriver Oscarsakademin:

”Styrelsen har beslutat att Mr Smith, under en period på tio år från den 8 april 2022, inte tillåts närvara vid något av akademins evenemang eller program, varken personligen eller virtuellt”.

Will Smith kommenterar det hela i ett mycket kortfattat uttalande:

”Jag accepterar och respekterar akademins beslut”.

Akademin: Vi misslyckades

Beslutet innebär bland annat att en mångårig Oscars-tradition bryts, då Will Smith inte kommer att få presentera bästa kvinnliga skådespelare vid nästa års gala, skriver NBC News.

I det öppna brevet ber akademin också om ursäkt för hur händelsen hanterades på plats:

”Vi misslyckades - oförberedda på det vi aldrig tidigare skådat”.

helskärm Will Smith.

Lämnade Oscarsakademin

Will Smith valde självmant att lämna Oscarsakademin några dagar efter skandalen på Oscarsgalan.

“Mitt uppförande under galan var chockerande, smärtsamt och oförlåtligt. Listan över de jag har sårat inkluderar Chris, min familj, många av mina nära och kära, alla i publiken och alla som tittade hemifrån”, skrev han i ett uttalande till Entertainment Tonight.

Han meddelade samtidigt att han skulle komma att acceptera akademins åtgärder.

