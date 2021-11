JUST NU: Chatta om fredagsfinalen i ”Idol”

I kväll är det logiskt nog Abba-tema i ”Idol”.

Nio idoler är kvar i tävlingen och det är sex veckor kvar till finalen i Avicii Arena Globen den 10 december.

Erik Elias Ekström - Take a chance on me

Lana Sulhav - One of us

Birkir Blær - Lay all your love on me

Amena Alsameai - I still have faith in you

Fredrik Lundman - The winner takes it all

Jacqline Mossberg Mounkassa - Thank you for the music - är vidare

Daut Ajvaz - Dancing Queen (Daecolm version) - är vidare

Annika Wickihalder - When all Is said and done - är vidare