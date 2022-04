Nordman, Norlie & KKV och Anne-Lie Rydé klara för ”Så mycket bättre”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

TV4 fyller rummen på pensionat Grå gåsen till bredden.

Nu kan Aftonbladet avslöja ytterligare fem akter som ska vara med i ”Så mycket bättre” – och för första gången är två duor med i programmet.

TV4 har ännu inte meddelat hur många akter som ska vara med i den kommande säsongen av ”Så mycket bättre”, som spelas in på Gotland i juni och sänds i höst. Men enligt Aftonbladets uppgifter fortsätter kanalen konceptet från de senaste två åren, där några återvändande veteraner blandas med debutanter och några av artisterna stannar hela säsongen medan andra medverkar i mellan två och fyra program.

För första gången kommer dessutom två duor att medverka, när både Nordman och Norlie & KKV medverkar.

– Med Nordman blir det Håkan Hemlin som tar plats vid matbordet och är den som snackar. Mats Wester är med på musiken, men håller sig nog i bakgrunden under inspelningen, så brukar han ju föredra det, säger en uppgiftslämnare.

Hemlin, 52, och Wester, 57, slog igenom 1994 med debutsingeln ”Förlist” och fick stora hits med ”Vandraren” och ”Be mig” innan de splittrades 1998. De återförandes 2004 och tävlade i Melodifestivalen 2005 och 2008. Nu återförenas de igen för ”Så mycket bättre” enligt källor till Aftonbladet.

helskärm Nordman (Håkan Hemlin och Mats Wester).

helskärm Anne-Lie Rydé.

Gick från rock till schlager

Norlie & KKV, som består av Sonny Fahlberg, 32, och Kim Vadenhag, 31 debuterade 2011 och har haft hits som ”Tröjan du hatar”, ”Mer för varandra” och ”Ingen annan rör mig som du”. Nu ska de vara med i TV4:s långkörare, enligt flera källor.

– De ska vara med båda två, så har jag förstått det, säger en källa med god insyn.

Även veteranen Anne-Lie Rydé, 65, singer songwritern Anna Ternheim, 43, och stjärnskottet Daniela Rathana, 26, ska vara med i den kommande säsongen av ”Så mycket bättre”, bekräftar flera källor.

– Ja, de står med på min lista, säger en person som arbetar nära programmet.

Anne-Lie Rydé är den Rockbjörnen-belönade rocksångerskan, med hits som ”Segla på ett moln”, som bytte spår och gjorde succé med covers på 60-talsschlagers som ”Sånt är livet” och ”En sån karl” under 90-talet. Tre gånger har hon tävlat i Melodifestivalen och två gånger i ”På spåret”.

helskärm Norlie & KKV.

Gjort tv-serie

Anna Ternheim, som albumdebuterade 2004, är inte heller hon någon främling för covers, efter framgångar med såväl Broder Daniels ”Shoreline” och Backstreet boys ”Show me the meaning of being lonley”. Hon har fått grammisar för såväl årets nykomling, årets kvinnliga artist, två gånger, årets textförfattare och årets album.

Daniela Rathana, som körat bakom bland andra Sabina Ddumba, Zara Larsson och Seinabo Sey, blir en av årets nykomlingar i ”Så mycket bättre”. Hon solodebuterade 2019 och har släppt en EP och ett album. Tv-tittarna kan känna igen henne från ”Allsång på Skansen” där hon medverkade förra året med uppmärksammade låten ”Kyss” om en giftig relation med en exflickvän, eller från tv-serien ”Dumpad” där hon hade en liten roll. Under Molly Sandéns arenaturné fungerade hon också som förband.

– Hon har snabbt blivit en favorit i musikbranschen. ”Så mycket bättre” kan bli hennes genombrott för den breda publiken, säger en uppgiftslämnare.

Klara för ”Så mycket bättre” 2022...

...enligt Aftonbladets källor:

Darin

Norlie & KKV

Anne-Lie Rydé

Nordman

Anna Ternheim

Daniela Rathana

...bekräftade av TV4:

Olle Jönsson

Molly Hammar

helskärm Pensionat Grå gåsen på Gotland.

