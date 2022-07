Fredrik Söderholm och Ola Rapace i stort poddbråk

Kräver parhästen på 650 000 kronor – vill bryta samarbetet

helskärm Fredrik Söderholm.

Fredrik Söderholm och Ola Rapace har hamnat i luven på varandra.

Anledningen?

1,3 miljoner kronor.

– Nu känner jag bara jag vill inte längre förknippas med den här mannen, säger Söderholm i podden ”Schulman & Geniet”.

Skådespelaren Ola Rapace, 50, och medieprofilen Fredrik Söderholm, 30, har tillsammans podcasten ”Sorry, allt gick åt helvete”.

Nu verkar det som att podden faktiskt är på väg att gå åt helvete.

Söderholm berättar hur han och en poddkollega haft ett stort bråk över den lön de fått från företaget Acast där podcasten publiceras.

– Vi skulle få 1,3 miljoner att dela på, säger Söderholm i ”Schulman & Geniet”, den podcast han har med Calle Schulman, 42.

I avsnittet nämner han aldrig Rapace vid namn, men för Aftonbladet bekräftar han att det handlar om just honom.

helskärm Calle Schulman gör podden ”Schulman & Geniet” med Fredrik Söderholm.

Svaret: ”Hahaha”

Enligt Söderholm ska Acast ha ett system som gör att de endast kan betala ut lön till en person, något som Acast även bekräftar för Aftonbladet.

– Så när vi gjorde säsong ett fick jag alla pengar och så fakturerade den andra personen mig, säger han i ”Schulman & Geniet”.

Inför säsong två sattes alla pengar istället in på Rapace konto. Tanken var att Söderholm då skulle fakturera skådespelaren halva beloppet av 1,3 miljoner kronor, det vill säga 650 000 kronor.

Men enligt Söderholm vägrar Rapace att betala honom hans del. I en sms-konversation som Aftonbladet fått ta del av svarar Rapace ”hahaha” på frågan från Söderholm om han kan fakturera sin del.

Ljudinspelning: ”Är det inte lite roligt?”

I ”Schulman & Geniet” spelar Söderholm även upp ljudinspelningar från vad som ska vara en konversation mellan honom och Rapace.

– Dina svar var lite obehagliga? säger Söderholm om sms:en.

– Är det inte lite roligt? Du väntar månader med att betala mina fakturor och så ska du ha fem dagar på din? hörs Rapace svara.

Söderholm erkänner att lönen från den första säsongen faktiskt blev försenad till Rapace. Anledningen var bland annat att Söderholm låg på sjukhus med hjärnblödning.

Till Aftonbladet säger Söderholm dock att det endast handlade om cirka tre veckors försening, och inte månader.

I ljudinspelningarna säger han till Rapace att han inte vill spela in ett till avsnitt av podden just där och då. Det gör Rapace rasande.

– Det är kontraktsbrott bara så du vet. Då kan du ju glömma din faktura. Bryter man kontrakt får man inte betalt, så funkar det i den riktiga världen, säger han.

helskärm Ola Rapace.

Rapace: ”Det stämmer inte”

När Aftonbladet pratar med Ola Rapace nekar han till att han skulle motsätta sig att betala Fredrik Söderholm.

– Det stämmer inte, jag har absolut inget emot att betala hans del av de pengarna. Då handlar det väl om något annat, men det tar jag hellre med honom direkt, säger Rapace.

I ett ljudklipp i podden hörs du säga att Fredrik ”kan glömma” sin faktura när han inte ville spela in ett avsnitt. Vad säger du om det?

– Det där är bara barnsligt tjafs som inte jag vill kommentera i din tidning, det tar jag med honom direkt.

Enligt Rapace har podduon inte pratat sedan tjafset och han menar att han inte riktigt förstår den ”eventuella konflikten”.

I ett sms till Aftonbladet förtydligar han senare att han har fått en faktura från Söderholm för en vecka sedan, men att betalningen inte dröjer.

”Jag betalar alltid mina fakturor i tid, till skillnad från Fredrik”, skriver Rapace.

Måste fortsätta podden

Söderholm åh sin sida säger att han har fakturerat Rapace för de 650 000 kronorna, men att han ännu inte sett röken av pengarna. Och för att de inte ska bli återbetalningsskyldiga Acast 1,3 miljoner kronor så måste de producera ytterligare nio avsnitt av podden.

Men Söderholm har inte längre någon lust att fortsätta spela in podd med Rapace.

– Nu känner jag bara jag vill inte längre förknippas med den här mannen, säger han.

helskärm Fredrik Söderholm i sin poddstudio på Södermalm i Stockholm.

Han kommer att lägga fram ett förslag för Acast om att han och Rapace delar upp resten av säsongens avsnitt mellan sig, och spelar in dem var och en på sitt håll. Det är oklart om podcast-företaget kommer att gå med på det, men Söderholm kommer under inga omständigheter gå med på att spela in fler avsnitt tillsammans med Rapace, säger han.

– Det enda som är viktigt för mig nu är att må bra och om jag är i destruktiva och dysfunktionella relationer som jag mår piss av, om jag går omkring och är rädd och har ont i magen, vad fan ska jag med en halv miljon då? säger Fredrik Söderholm.

Att Söderholm vill avsluta duons samarbete får stå för honom, menar Rapace.

– Jag vill göra vår podd och sen hur vi gör det det får vi göra på det sätt som blir bäst, säger han.

Acast kommentar

Aftonbladet har sökt Acast som via mejl meddelar att de inte kan kommentera själva bråket på grund av sekretess. De bekräftar däremot att de alltid gör utbetalningar till endast en part.

”Det är något vi kommer överens om i våra avtal med poddkreatörerna. Vi har många avtal med olika kreatörer och har inte upplevt några problem kring detta tidigare”, skriver de.