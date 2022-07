Abbatarerna slocknade – mitt under showen

Utbuade av publiken

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Genom Abbatarerna skulle Abba få evigt liv.

Men mitt under showen slocknade de.

Abbas show ”Abba voyage” körs för fulla hus i London, England.

Men under fredagens show slocknade de digitalt framställda abbatarerna och hela föreställningen fick avbrytas. Ett utrop gjordes om att ett tekniskt fel inträffat.

– Vi kommer att starta igen så snart vi kan, sa en röst i högtalarna.

Till en början buade publiken högt. Men efter en stund brast de istället ut i allsång, ironiskt nog till Abbas låt ”Thank you for the Music”.

helskärm Abbatarerna slocknade mitt under showen.

Föreställningen, som ska vara en av de tekniskt mest avancerade någonsin, hade ett avbrott på nästan en timme innan den till slut kunde dra igång igen.

”Abba Voyage”

Den svenska supergruppen, som splittrades 1982, har i och med ”Abba voyage” gett sig själva evigt liv. I en specialbyggd arena i Stratford, östra London, står de fyra medlemmarna Björn Ulvaeus, 77, Agnetha Fältskog, 72, Anni-Frid Lyngstad, 76 och Benny Andersson, 75, på scenen i form av högteknologiska avbilder.