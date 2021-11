Jennifer Åkerman och Tom Payne väntar barn

helskärm Jennifer Åkerman och Tom Payne gjorde en Youtube-video för att avslöja den glada nyheten.

Artisten Jennifer Åkerman och ”Walking dead”-stjärnan Tom Payne ska bli föräldrar.

– Planerat förlossningsdatum är på nyårsafton.

Artisten Jennifer Åkerman, yngre syster till svenska Hollywoodstjärnan Malin Åkerman, ska bli mamma för första gången till en pojke. Pappan är engelske skådespelaren Tom Payne, känd från succéserien ”Walking dead” och ”Prodigal son”.

För Aftonbladet berättar hon nu om den stora lyckan.

– Det är jättekul. Vi är ganska långt gångna. Det är bara en och en halv månad kvar så planerat förlossningsdatum är på nyårsafton, säger Jennifer på telefon från Los Angeles.

Avslöjade nyheten i video

Jennifer Åkerman uppträder under namnet Final Child och i videon till låten ”South of the border”, där Tom är med, avslöjar de att de ska bli föräldrar.

– Vi tänkte att vi gör något kul så vi gjorde den här videon för en månad sedan.

helskärm Jennifer Åkerman.

Jennifer Åkerman förklarar att hon i stort sett har mått bra så här långt under graviditeten.

– Min mamma har alltid skrämt mig och sagt att när du blir gravid så kommer du att ligga och kräkas i tre månader, för det gjorde jag när jag var gravid med dig. Jag mådde lite illa i maj, det kändes som jag var lite bakfull, men förutom det så har jag mått jättebra.

Var det planerat att skaffa barn?

–Ja, det kan man säga. Tom spelar ju med i tv-serien ”Prodigal son” och vi bodde i New York i två år för det. Under covid så kände vi att det vore mysigt att utöka vår familj. Vi kände oss ganska redo så vi gjorde ett försök och det gick väldigt snabbt. Vi skulle bila hela vägen från New York tillbaka till LA, men jag visste inte att jag var gravid. När vi var i Colorado så kände jag mig lite illamående och var lite trött. När vi kom hem så gjorde jag ett test och fick en chock när det var positivt, men det var bara kul.

Hur är Tom som blivande pappa?

– Han är superstöttande. Vi har varit tillsammans i åtta år nu och är extremt tajta och kompletterar varandra. Han är en känslosam kille, inte alls macho så han har varit fantastisk.

Fick ställa in bröllopet

I november 2018 förlovade sig paret, något Aftonbladet då skrev om. Men det planerade bröllopet fick ställas in på grund av covid-19.

– Ja, vi hade bokat allt och skulle gifta oss den 14 april 2020 i New York. Allt var bokat, men så kom covid. Men vi gifte oss i december här hemma. Det var bara jag och Tom, min syster Malin med sin man, våra grannar och vår byggmästare som vigde oss. Han hade gått en kurs på nätet för att få viga oss, haha!

– Vi planerar fortfarande att ha en stor bröllopsfest på samma ställe i New York för vi har redan betalat allt så vi siktar på det och en kombinerad 40-årsfest för Tom.

