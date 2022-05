Andy Fletcher från Depeche Mode är död

Blev 60 år gammal

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Martin Gore och Andy Fletcher i Depeche Mode 2017.

Andy Fletcher från Depeche Mode är död.

Syntstjärnan blev 60 år gammal.

”Vi är chockade och överväldigade av sorg av den för tidiga bortgången av vår kära vän”, skriver bandet i ett uttalande.

”Vi är chockade och överväldigade av sorg av den för tidiga bortgången av vår kära vän, familjemedlem och bandkollega Andy ’Fletch’ Fletcher”, skriver de.

Fletch var en av de som grundade Depeche Mode 1980. Han började som basist men gick sedan över till att bli bandets keybordist.

”Fletch hade ett äkta hjärta av guld och var alltid där när du behövde stöd, en livlig konversation, ett gott skratt, eller en kall öl”, skriver bandet.

helskärm Andrew Fletcher, Dave Gahan and Martin Gore 2016.

Vill sörja i fred

De ber nu om att både de och Fletchs familjemedlemmar ska få sörja i fred.

”Våra hjärtan är med hans familj, och vi ber er att ha dem i era tankar”.

Dödsorsaken är ännu oklar.

Fletch blev 60 år gammal. Han lämnar efter sig sin fru och ungdomskärlek Gráinne Mullan samt parets två barn.

helskärm Andy Fletcher, David Gahan, Martin Gore och Alan Wilder träffar Thomas, 15, under ett besök i Stockholm 1988.

Depeche Mode

Depeche Mode är ett brittiskt syntpopband. De slog igenom stort under 80-talet och har haft hits som ”Enjoy the silence”, ”Just can’t get enough” och ”People are people”.

Efter Fletchs död består bandet endast av gitarristen och keybordisten Martin Gore, 60, samt sångaren Dave Gahan, 60.