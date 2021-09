R Kelly skyldig: Fälls av juryn på alla punkter i sexbrottsmålet

Artisten riskerar nu livstids fängelse – dom kommer i maj

Publicerad: I går 21.21 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

R Kelly döms av juryn som skyldig till bland annat sexuella övergrepp och människohandel.

Världsartisten fälls på alla punkter i sexbrottsmålet.

Han riskerar nu livstids fängelse.

R Kelly, 54, satt orörlig i rättsalen när han dömdes skyldig på alla punkter under måndagen. R’n’b-sångaren var anklagad för att ha utnyttjat sin stjärnstatus för att under decennier ha lockat till sig och sedan begått övergrepp mot kvinnor och minderåriga flickor.

Hans ansiktsuttryck doldes av en ansiktsmask, skriver New York Times.

Riskerar livstid

Jurymedlemmarna i domstolen i Brooklyn, New York, överlade i lite mer än ett dygn innan de bestämde sig, efter en nästan sex veckor lång rättegång, skriver Reuters.

Utanför rätten sa Deveraux Cannick, en av R Kellys advokater, till journalister att försvaret var ”besvikna”.

Advokaten Gloria Allred, som representerade flera offer i fallet, sa till journalisterna:

– Jag har varit advokat i 47 år. Under den här tiden har jag sett många sexualförbrytare som har begått brott mot kvinnor och barn. Av alla sexualförbrytare jag har sett är Mr Kelly den värsta.

Artisten riskerar nu livstid i fängelse. Domen väntas komma den 4 maj 2022, skriver BBC.

R Kelly stod åtalad för bland annat sexuella övergrepp på ett tjugotal kvinnor, sexuellt utnyttjande av minderårig, utpressning, koppleri och mutbrott.

Anklagad i decennier

Anklagelserna om övergrepp spänner över tre årtionden. Det var när Lifetimes dokumentärserie ”Surviving R Kelly” släpptes i januari 2019 som han återigen hamnade i blåsväder och åtalades på nya grunder.

R Kelly har själv hela tiden hävdat att han är oskyldig och försvaret har avfärdat målsägandena som ”missnöjda groupies”. Han har också vägrat att vittna under rättegången.

Sköts upp i två år

Åtalet mot R Kelly, eller Robert Sylvester Kelly som han egentligen heter, väcktes för över två år sedan men rättegången har försenats på grund av pandemin. Han har suttit häktad under tiden.

R Kelly slog igenom på 90-talet och blev en av världens mest kända artister med hitlåtar som ”I believe I can fly”, ”The world’s greatest”, ”If I could turn back the hands of time” och ”Ignition – remix”.

Utöver domen i New York står R Kelly fortfarande åtalad i Chicago och i Minnesota, för bland annat barnpornografibrott.

helskärm R Kelly avböjer möjligheten att vittna i domstol. Arkivbild.

Publisert: Publicerad: 27 september 2021 kl. 21.21

LÄS VIDARE