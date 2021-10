Mejla Kristoffer Bergström

Britney Spears nakenbilder är så himla trevliga

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Det sista du vill kallas efter att ha poserat i trosor i en kalender?

Modig.

Komikern Amy Schumers öppningsskämt i Stockholm häromåret harpunerade fördomen att en kvinna som frivilligt visar upp magveck och celluliter skulle offra sig för ett högre syfte – inte kan en tjockis bara försöka vara läcker.

Men visst är det mycket naket nu? Man kunde tro att killtidningens död och paparazzons regress skulle medföra mindre kändishud, men vad som skett det senaste decenniet är att mellanleden kapats, att flickan blivit flickfotograf. Hon plåtar sig alltjämt lättklädd men slipper dela ersättningen med agenturer och magasin.

Framväxten av influerare tycks inte ha breddat representationen nämnvärt, det är fortfarande mest lockande att vara ung och smal, men när modellerna styr linsen blir bildspråket ett annat.

Blickarna tryggare. Poserna mäktigare. Budskapen tyngre.

På 90-talet var bruden på bild slät, stel och smokin’ hot och så fick det räcka. Kroppen skulle hetsa upp och trigga till köp.

Numer beslås varenda strippad celebritet med en slags följesedel för hur utviket ska läsas. Måns Zelmerlöws nakenritt ansågs komisk och Molly Sandéns musikvideo ärlig. Lars Ohlys snoppbild kallades dråplig, Stina Wollters underklädesdans styrkande, Billie Eilish korsett upprorisk, Alexandra Nilssons fulbilder skärskådande och Paulina Porizkovas speglade rumpa en lovsång till den mogna kvinnans skönhet (så länge 56-åringen ser ut som 26).

Men vad vill Britney Spears ?

Vi ser att hon är naken och skitsnygg, men till vilken nytta?

I juli postar artisten de första toplessbilderna och fyller sedan på veckovis med nya vinklar och filmer. Tro mig, det är världens mysigaste motiv. Porträtten strålar av ljus och får betraktaren att lägga huvudet på sned och le varmt. Åh Britney, bra gjort!

Någon riktig förklaring lämnar hon inte. Bildtexterna utgörs av pussmunnar, rosor, en försäkran om att inte ha retuscherat något eller deskriptiva fraser som ”här är min rumpa”.

Vi fans kopplar nudiesarna till det upphävda förmyndarskapet. Äntligen är vår hjälte fri från pappan, kraven och paltorna, så släng av dig oken, free the britneys!

Ändå är det en gåta att tjugo nakenbilder på en glammig superstjärna varken är sexiga, politiska, komiska eller uppbyggliga.

De är trevliga, varken mer eller mindre.

Troligen beror det på att 39-åringen tycks ha stannat kvar i den estetik som rådde runt millennieskiftet. Då skulle man se lite påkommen ut, som om man just höll på att byta om och precis hann skyla sig. Britney har tummar i troslinningen eller brösten i kupade händer, tatueringar klättrar ur låga badkläder. Hon klipper in solar och blommor över de intimaste delarna och tittar uppåt och liksom under lugg, mot en kamera strax ovanför henne.

Britney Spears har varit lyxfånge i 13 år och står nu fri att uttrycka sig efter eget huvud. Hon väljer sju till förvillelse lika barbröstade selfies.

Det påminner om Slitzomslag och sexistisk reklam och manlig blick och allt annat vi gjort upp med, men med den viktiga skillnaden att man slipper bismaken av fluktande gubbe eller en leende Bingo Rimér. Bildkavalkaden skimrar av nostalgi och inget är mer avväpnande – betänk bara hur dansk 70-talsporr i dag tycks sorgfri, rar och harmlös.

Om du inte har varit inne på Britneys konto än är det dags nu. Titta på bilderna och känn efter om de gör något med dig. Visst är det lika svårt att bli upprörd, uppviglad som upphetsad?

Efter all skit vi varit igenom, all sexism förklädd till journalistik, all vedervärdig reklam, all exploatering, alla smygfoton under klänningar, så står hon där. En av världens mest åtrådda kvinnor tar en promenad i trosor och stövlar och det finns bara en sak att säga om saken.

Det ser himla trevligt ut.

