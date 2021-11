Kritiken mot TV4 efter storbråk i Bachelorette: ”De ville utnyttja oss”

Benjamin Taherafshar: Det här kommer definitivt skada min ”credibility” i samhället

Några killar anklagas för dålig kvinnosyn i ”Bachelorette” – men diskussionen urartar i bråk och tårar.

– De såg en möjlighet att separera sitt program från det som hände i ”Paradise hotel”, säger Benjamin Taherafshar.

– Det är väl som vanligt, män som snackar och tycker att de är lite coola, säger Pontus Bäck.

I måndagens avsnitt av ”Bachelorette” hettar det till rejält.

Kristoffer Östman, 30, och Pontus Bäck, 28, samlar de övriga deltagarna för ett möte i vardagsrummet. Där berättar de att de upplever att det förekommit dålig attityd mot kvinnor i killarnas snack.

– Det är lite too much macho-stuk. Det är väldigt mycket kvinnoförnedrande bullshit, säger Pontus Bäck under mötet.

Killarna får medhåll från vissa andra deltagare. Men verkligen inte från alla.

Benjamin Taherafshar, längst till höger, blev upprörd under diskussionen.

”Du har inte bollarna...”

Benjamin Taherafshar, 27, menar att de försöker få honom och några andra att ”se ut som rövhål” framför kameran.

– De sitter där och leker änglar och pekar finger mot oss, säger han i programmet.

Några meningsutbyten senare är bråket nära att urarta.

– Jag bryr mig inte ett skit om vad du tycker. Du kan fuck off till andra sidan av huset. Du har inte bollarna att komma och prata med mig man mot man, sägen en upprörd Benjamin till Kristoffer.

"De sitter där och leker änglar och pekar finger mot oss", säger Benjamin under programmet.

”Killar bröt ihop och grät”

När Aftonbladet pratar med några de inblandade framgår det som att tv-tittarna bara fick sen en bråkdel av vad som faktiskt hände.

– Det var produktionen som pratade med killarna och sa att de skulle ta det framför kameran. De skickade in Malin som att ”nu sätter vi stopp”. Hon började gråta och såna saker. Det var så sjukt. De fick klippa bort allt det där för det var så illa, säger Benjamin.

Hade det det förekommit nedvärderande snack om kvinnor?

– Nej, det gjorde inte det. Vi hade pratat om vilka vi hade legat med och så vidare. Lyssna, alla är vuxna killar. Tänk dig, det är fucking 24 killar inlåsta i ett hus. Vad ska man prata om? Klart att ni kommer öppna upp er för varandra om vilka ni varit med och sånt. De andra killarna tyckte inte det här var okej. Men vi har inte sagt några fel, vi har bara pratat oss killar emellan. Men istället för att ta det med oss såg de en möjlighet att separera sitt program från det som hände i ”Paradise hotel”. De ville utnyttja oss. De fick mig och Angelo att se ut som skit, säger Benjamin som menar på att det skadar hans och andra deltagares anseende.

– Efteråt sa vi “vafan har ni gjort?”. Killar bröt ihop och grät. Jag var nära att slå Kristoffer för vad han gjorde. Han startade upp hela skiten med produktionen och märkte sen att han gjort fel. Direkt efter händelsen kom han och bad om ursäkt.

Hade först nämnt det i synkar

Pontus Bäck hoppas att flera killar tänkte till efter samtalet.

– Rent spontant tycker jag nog att det kunde ha skötts lite finare. Men det var ändå ett snack man ska ta. Hur slutsatsen blev är en annan femma.

Benjamin hävdar att det var en chans för programmet att skilja sig från det som hänt i ”Paradise hotel”. Skedde samtalet på produktionens initiativ?

– De frågade ju oss om att ta snacket med alla eftersom jag och Kristoffer tagit upp problemet och att vi ville säga det face to face. Vi hade nämnt det i synkar. Så visst, de hade ett finger med i spelet men det var vårat val att göra det.

"Efter det där blev det inte så jävla bra stämning. Det var ett tiotal dagar i helvetet typ", säger Pontus Bäck till Aftonbladet.

”Snack om hur de legat runt”

Att bråket var nära att urarta håller Pontus Bäck inte med om.

– Visst var det tjafs och grejer. Men de som inte ville veta av snacket gick bara iväg.

Vill du ge exempel på den taskiga jargong som varit i huset?

– Så här; man hör ju väldigt mycket när några snackar i köket när man sitter i vardagsrummet. Egentligen tar vi upp ett generellt problem. En dålig stil. Det är väl som vanligt, män som snackar och tycker att de är lite coola. Framför allt om hur mycket de har legat runt och vem som gjort vad med vem.

Julia Franzén är årets "Bachelorette".

”Tiotal dagar i helvetet”

Benjamin Taherafshar hävdar att han ”kastats under bussen” och säger att han redan fått ta emot flera hot för hur han porträtterats i programmet.

Nu är han orolig över vad som ska hända efter att måndagens avsnitt har sänts.

– Jag vill distansera mig så mycket jag kan från det här, men det kommer definitivt skada min ”credibility” (trovärdighet) i samhället. Hela skiten är så riggad, säger Benjamin.

Och stämningen i själva ”Bachelorette”-huset, den blev inte direkt bättre efter storbråket.

– Efter det där blev det inte så jävla bra stämning. Det var ett tiotal dagar i helvetet typ, säger Pontus Bäck.

Flera andra killar, som redan åkt ur årets säsong av ”Bachelorette”, har pratat om att en taskig kvinnosyn fanns och att stämningen i gruppen inte var den bästa. Läs mer om hur de ser tillbaka på programmet och vad som hände sen här.

”Bachelorette” sänds måndag till torsdag på Sjuan och på TV4 play.

