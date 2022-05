Nakenvideo på Jesse Williams i teaterpjäs sprids på internet: ”Bestörta”

Fackförbundet: ”Fördömer i starkast möjliga ordalag”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Jesse Williams.

Trots inspelningsförbud filmade en person i publiken Jesse Williams nakenscen i Broadwaypjäsen ”Take me out” – och la ut videon på Twitter.

Nu sprids videon på Grey’s anatomy”-stjärnan där han är spritt språngande naken i raketfart på sociala medier.

Jesse Williams, 40, nominerades under måndagen till en Tony Award för sin roll i ”Take me out” på Broadway i New York, där han spelar en homosexuell basebollspelare. Stora delar av pjäsen utspelar sig i ett omklädningsrum och under en duschscen är skådespelarna helt nakna.

Samma dag som skådespelaren blev nominerad läckte en video från pjäsen ut, som visar Jesse Williams rakt framifrån, naken. Videon är filmad av en person i publiken, som också spred den via Twitter, skriver People.

”Fruktansvärt samtyckesbrott”

Jesse Williams har i skrivande stund inte uttalat sig om videoläckan.

Däremot har teaterfackförbundet nu gått ut och fördömt händelsen.

”Vi fördömer i starkast möjliga ordalag skapandet och distributionen av fotografier och video på våra medlemmar under nakenscener. Som skådespelare kommer vi regelbundet överens om att vara sårbara på scenen för att berätta svåra och utmanande historier. Det betyder inte att vi går med på att de sårbara ögonblicken ska delas av alla som känner för att smyga in en videokamera i teatern”, säger de i ett uttalande.

Man trycker också på att personen som filmade gjorde detta utan skådespelarnas samtycke och fördömer personen för att ha brutit mot teaterns inspelnings- och fotoförbud.

I uttalandet säger man att man ser på handlingen som ”både sexuella trakasserier och ett fruktansvärt samtyckesbrott”.

”Vid varje föreställning finns det en ömsesidig förståelse mellan publiken och skådespelarna att vi delar en upplevelse som är begränsad till denna tid och plats; det förtroendet gör det möjligt för oss att exponeras både känslomässigt och fysiskt.”

”Allvarliga juridiska konsekvenser”

Second Stage Theatre, som producerar föreställningen, har också släppt ett uttalande där de säger att de är ”bestörta” över att någon brutit mot deras policy och säger:

”Att ta nakenbilder på någon utan deras samtycke är stötande och kan få allvarliga juridiska konsekvenser. Att lägga ut det på internet är en grov och oacceptabel kränkning av förtroendet mellan skådespelaren och publiken som skapats i teatergemenskapen.”

Produktionsbolaget säger att de jobbar på att få bort inlägg med videon på sociala medier, och ber om att folk ska sluta sprida videon vidare.

Kommenterade nakenscenen

I måndagens avsnitt av ”Watch what happens live”, innan videoläckan hade hänt, pratade Jesse Williams med talkshowvärden Andy Cohen om nakenscenen.

På frågan om hur det är att klä av sig naken inför publik varje kväll svarade Williams:

”Alla runt omkring mig sa ”är du seriös? Är du säker? Naken, naken? Naken? Och alla gör en stor sak av det. Det är en kropp. När man väl ser den inser man, ”ja ja”. Det är en kropp. Jag måste bara göra så att det inte blir en sån stor grej.”