Poänglösa tolkningar har blivit norm

1. ”Damn (collector's edition)” (album, Kendrick Lamar)

På ”nya” versionen av årets bästa skiva vänder Kendrick Lamar på låtordningen. Han har länge sagt man helst ska lyssna på skivan baklänges. Det ett svårbegripligt statement, men också briljant.

2. ”Untouchable” (singel, Eminem)

Eminem samplar inte bara haschtomtarna Cheech & Chong. Andra halvan av den sex minuter långa låten är en glimrande attack på den brutala rasismen och vita överhögheten i USA.

3. ”Mary, did you know?” (jullåt, Zara Larsson)

Och apropå covers. Det finns en fascinerande, kristen och amerikansk soulgalenskap i Zaras bidrag till animerade julfilmen ”The star”, som ursprungligen spelades in av smöriga Michael English.