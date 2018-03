Britney Spears + FÖLJ

Britney Spears i bittert pengabråk med ex-maken

NÖJE 21 mars 2018 12:15

Britney Spears har gjort succé med sina Las Vegas-shower.

Nu kräver exmaken Kevin Federline mer pengar i underhåll för deras två gemensamma söner.

Federline hävdar att hans nuvarande underhåll på cirka 160 000 kronor inte räcker till för att ta hand om barnen på bästa sätt.

Britney Spears gifte sig med sin tre år äldre bakgrundsdansare Kevin Federline 2004. På mindre än två år blev paret föräldrar till två söner, Sean Preston och Jayden. Samtidigt omgavs de av rykten om missbruk och uppgifter om att Kevin skulle vara otrogen.

Britney Spears begärde skilsmässa i november 2006. Enligt Page Six fick Federline drygt 10,7 miljoner kronor vid skilsmässan och ett månatligt underhåll på runt 160 000 kronor.

Men nu vill Federline ha mer pengar. Det forna paret tvistar om underhållet för sönerna, som Federline hävdar är otillräckligt.

Källor uppger för TMZ att Federlines advokat påpekat att Britneys utsålda shower i Las Vegas förändrat sönernas livsstil till att anta än mer extravaganta dimensioner. Federline menar därför att hans nuvarande underhåll inte räcker till för att matcha det och att han inte kan ta hand om pojkarna på bästa sätt.

Kräver det dubbla

Men stjärnans pappa, Jamie Spears, fattade misstankar. Under ett möte kontrade han i stället med att fråga var Federlines nuvarande underhåll tar vägen, skriver TMZ. Enligt honom ska Britney Spears Las Vegas-framgångar inte ha påverkat sönernas livsstil.

Federline begärde ändå det dubbla beloppet mot vad han får i dag. Team Spears avslog hans önskan – men erbjöd honom en budgetplan, vilket ska ha förargat Federline, uppger The Blast.



1 av 2 | Foto: TT Britney Spears.

Tar succé-showen till Sverige

Britney Spears har under de senaste fyra åren gjort succé med sin show ”Britney: Piece of me” på The Axis på Planet Hollywood resort och casino i Las Vegas.

Nu byter hon ut syndens stad och tar med showen till Europa. Hon spelar på Göransson arena i Sandviken den 11 augusti. Stoppet blir också det enda i Sverige.

Tre skandaler i kändisvärlden 2018 00:36

LÄS OCKSÅ Britney Spears till Sverige – spelar i Sandviken

LÄS OCKSÅ Pitbull gör Britney Spears sällskap i Sverige

21 mars 2018 12:15