Så bra var Britney Spears i Sandviken















1 av 6 | Foto: Läsarbild Britney Spears i Sandviken.

NÖJE 11 augusti 2018 23:22

KONSERT Britney Spears borde inte ta betalt för sin konsert i Sandviken. Hon bör i stället betala fansen för att de frivilligt tagit sig till hennes pinsamma spektakel.

Britney Spears

Plats: Göransson Arena, Sandviken. Publik: 12 000 (slutsålt). Längd: 90 minuter. Bäst: Slutet. Sämst: Att det kostar pengar att få vara här.

SANDVIKEN. Britney Spears har aldrig varit känd för att vara en stark liveartist. Jag kommer inte ens ihåg sist hon faktiskt sjöng live.

När musikbranschen satte klorna i henne på slutet av 90-talet och gjorde henne till en 12-årig 17-åring fanns det mycket som kunde täcka över den bristfälliga sången. Dyr scenproduktion och väldigt bra poplåtar till exempel.

Men det har gått 20 år. Låtarna blir sämre ju fler de blir och 36-åringen från Louisiana är i alltför svag form för att kunna bära upp sin stora scenshow.

Det faktum att hon spelar i Sandviken av alla ställen är mer intressant än både popstjärnan och hennes nuvarande "Piece of me"-turné.

I kväll fungerar inte ens hitsinglar som "…Baby one more time" och "Oops I did it again". Jag menar, ställ ditt tio-åriga barn eller syskon i vardagsrummet, låt hen mima till låtarna på Spotify och se hur kul det är.

De två genombrottssinglarna är små livlinor som artisten borde ta vara på. Men hon skyndar sig genom dessa tidigt under konserten och ägnar i stället all tid i världen åt ett dåligt aerobicspass under trista låtar som "Boys" och "Do you wanna come over?".

Danskoreografin är absurd och ser ut som något ett gäng lågstadiebarn lekt fram på gympalektionen. Britney Spears rör sig förvirrat med en distanserad blick och stela rörelser som går på rutin. Ibland är det skrämmande hur robotlik hon är.

Och då är det en av hennes bättre stunder. Ofta försvinner hon bland sina dussin dansare. Utan storbildsskärmarna vore det nästan omöjligt att veta vem som är huvudpersonen i kväll.

Men inga dansare, bländande strålkastare eller cirkuskonster kan dölja den fruktansvärt låga nivån.

"Toxic" är ett bisarrt framträdande där popstjärnan dansar i grön behå framför skogsbilder och slungas fram och tillbaka mellan sina dansare.

Och den stencoola Britney som slängde vilt med stolen i musikvideon till "Stronger" skulle gråta floder om hon såg den förvirrade person som slaktade låten på scen i kväll.

Under sitt enda mellansnack skriker Britney Spears att hon är sugen på glass. Rösten är så gäll att jag får trycka öronpropparna ännu längre in. Då tackar jag hörselgudarna att hennes mikrofon bara är på i 30 sekunder under hela kvällens gång.

Om Britney Spears fortsätter att turnera på det här viset lär hon snart ta död på den kultstatus hon har kvar.

Betyg låt för låt

++

Work bitch

Britney försvinner bland alla dansare på scen. Men de behövs för att dölja hennes egna rostiga moves.

+

Womanizer

Herregud. Börjar bli så pinsamt att jag bara vågar hålla ena ögat öppet.

+

Break the ice

Låten är slut på en halv minut. Lika bra.



+

Piece of me

Aldrig har en utelämnande låt varit så anonym. Utan storbildsskärmarna vore det omöjligt att se vem som är huvudpersonen i kväll.

++

...Baby one more time

En mörkare — och extremt kort — version av genombrottssingeln. På scenen pågår ett udda vampyr-tema.

++

Oops I did it again

Varför skynda sig genom sina största och bästa hits? De är ju det enda Britney Spears har i dag.

+

Me against the music

Stackars Britney hinner inte mima med i den snabba sången.

+

Gimmie more

Den här var inte bra när den kom och den är inte bra med ålande dansare och en förvirrad Britney nu heller.

+

Clumsy

Jo visst, "clumsy" är helt rätt ord.

+

Change your mind

Stjärnan dansar med en av sina dansare mellan benen. Behöver jag säga mer?

+

Boys

Manliga dansare kör en workout i neonlysande träningskläder. Jag märker knappt att Britney gör dem sällskap halvvägs in i låten.

+

Do you wanna come over?

Konsert med en av världens största popstjärnor eller dåligt aerobicspass? Ingen vet.

++

I'm a slave 4 U

Ett extra plus då detta är en av stjärnans bästa låtar. Men hade vi inte kunnat få höra Spotify-versionen i stället för den här långsamma inspelningen?

+

Make me

Ett ensamt jubel hörs när artisten skakar på rumpan. Det säger allt om framträdandet.

+

Freakshow

Spears går runt med en piska och slår sina halvnakna dansare. En freakshow är precis vad detta är.

+

Do somethin'

Någon som vet var jag hittar kvällens Spotify-lista? Frågar åt en kompis.

+

Circus

Britney är dirigent på sin alldeles egna cirkus. Bokstavligt och metaforiskt talat.

+

If U seek Amy

Popstjärnan hoppar runt och skakar rumpa. Det är ungefär allt.

+

Breathe on me

Vissa saker är så tråkiga att det inte finns något att säga.

++

Toxic

Svårt att misslyckas med den här låten. Ändå gör hon det.

+

Stronger

När Britney Spears släppte musikvideon var hon coolast i världen. I kväll känns det som flera liv sedan.

+

(You drive me) Crazy

Eh, vad fan. Jag orkar inte mer.

+

Till the world ends

Tänk att allting har ett slut. Vad fantastiskt ändå.

11 augusti 2018 23:22