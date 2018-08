Alcazar + FÖLJ

Alcazar återförenas för unik spelning under Europride

Här samlas gruppen för den superhemliga repetitionen

NÖJE 3 augusti 2018 07:27

Nöjesbladet kan nu avslöja årets bomb i Pride- och Mellosammanhang.

Alcazar gör en unik återförening där samtliga fem medlemmar ska stå på scenen för första gången någonsin.

Spelningen äger rum på Europride på lördagen.

På lördag står discogruppen Alcazar på scenen under Europrides stora avslutningsgala på Östermalms IP i Stockholm. De kröner kvällen med en timmes specialkonsert skräddarsydd för publiken i Europride Park.

"Vi ska snurra upp hela publiken i vår enorma discokula och tacka för alla år av hängivet stöd. Med denna för Europride Stockholm unika show vill vi ta med alla på en glittrande, glammig discofärd - All in the name of love", säger gruppen i ett uttalande från Europride.

Enligt källor till Nöjesbladet kommer Alcazar också att bjuda på en rejäl överraskning under lördagens avslutningsgala.

För första gången någonsin kommer alla fem medlemmar i Alcazar att stå på en och samma scen och sjunga tillsammans.































Fångades på bilder

De tidigare medlemmarna Magnus Carlsson, 44, och Annika ”Annikafiore” Kjaergaard, 47, gör sällskap på pridescenen med nuvarande medlemmarna Andreas Lundstedt, 46, Tess Merkel Solomons, 48, och Lina Hedlund, 40, för ett one-night-only framträdande.

Under torsdagseftermiddagen fångade Nöjesbladet alla fem medlemmarna på bild i samband med de superhemliga dansrepetitionerna på House of Shapes inför lördagens spelning.

Under gruppens 20-åriga historia har det periodvis varit stormigt och bråkigt i samband med medlemsbyten och splittring och detta kan man läsa om i den kommande biografin ”Alcazar: Carpe Disco” av Fridah Jönsson som släpps den 9 augusti.

Men ingenting av detta syntes utanför danslokalen när alla medlemmarna sågs och återförenades för första gången på många, många år. Tvärtom var det idel glada miner och till synes ett kärt återseende med skratt och varma kramar.

”Just det vi står för”

När Nöjesbladet når originalmedlemmen och sångerskan Tess Merkel Solomons på telefon är hon hemlighetsfull och vill inte närmare kommentera en eventuell återförening på scenen eller bilderna utanför danslokalen.

– Jag kan säga så mycket som att jag personligen skulle älska att få stå på scenen med Alcazar och sjunga tillsammans med både Annika och Magnus igen. Alla har vi en stor del i Alcazars historia och framgång, säger hon och fortsätter:

– Är det någon plats och något tillfälle där vi skulle göra en sån ansträngning och samlas allihop på scenen så är det just på en pridescen någonstans i världen. För allas lika värde. Det är just det vi i Alcazar för.

Carlsson kan dyka upp igen

Alcazar firar 20 år som grupp med en stor höstturné som också blir deras sista tillsammans. Turnén "20 years of disco - Mission Completed" besöker flertalet städer runt om i Sverige med stor final på Cirkus i Stockholm på nyårsafton.

Enligt Nöjesbladets källor kan det också bli så att både Annika Kjaergaard och Magnus Carlsson dyker upp under avskedsturnén i höst om allt känns bra för alla inblandade efter lördagens framträdande på Europride.

