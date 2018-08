Playboy + FÖLJ

Playboymodell hittad död – misstänkt mord

Foto: Patrick McMullan / GETTY IMAGE Christina Carlin-Kraft.

NÖJE

Den tidigare Playboymodellen Christina Carlin-Kraft, 38, har dött.

Polis hittade kroppen i Carlin-Krafts lägenhet.

Hon blev strypt till döds.

Poliser hade redan besökt den före detta Playboymodellens hem en gång tidigare. Christina Carlin-Kraft tillkallade polis förra lördagen efter ett misstänkt inbrott. Utredarna hittade delar av hennes saknade ägodelar, som smycken och designväskor, dagarna som följde. I onsdags åkte man hem till modellens lägenhet i en förort i Philadelphia med fyndet.

Där påträffades hennes livlösa kropp i sovrummet strax efter nio på kvällen, lokal tid, rapporterar the Philadelphia Inquirer.

Enligt obducenten blev hon strypt till döds. Det är ännu oklart om inbrottet har kopplingar till mordet, uppger lokala medier.

Källor uppger för the Inquirer att en okänd man filmats av en övervakningskamera utanför lägenheten, såväl under kvällen för inbrottet som i onsdags. Övervakningsfilmen från i onsdags ska enligt uppgifter visa hur mannen går in i lägenheten. Han syns dock aldrig lämna den igen.

Inga gripanden har gjorts i nuläget. Carlin-Krafts död utreds som mord, men polis bedömer att övriga boende i huset befinner sig utom fara.

En släkting berättar för the Inquirer att Christina Carlin-Kraft trivdes i grannskapet och att hon kände sig trygg där.

– Hon var bara en bra person. Och vår familj saknar henne innerligt, säger släktingen till tidningen.

– Det här är helt oväntat. Vi trodde aldrig det här skulle hända.

Christina Carlin-Kraft växte upp i South Jersey. Hon jobbade som modell med samarbeten med Vanity Fair, Maxim Magazine, Victoria’s Secret och Playboy. Vid sidan av modellkarriären jobbade hon ibland som inredningsarkitekt.

Hon blev 38 år.

