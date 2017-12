Här syns Jill och Dregen – på Google maps

Stjärnan: ”Mycket är just väldigt konstigt med alltihop”



1 av 2 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD Jil Johnson.

Google maps ser allt.

Inklusive inspelningarna av ”Jills veranda”.

När en tittare klickade sig runt i villakvarteren i Nashville hittade han Jill Johnson och Dregen vid frukostbordet på uteplatsen känd från tv.

Google maps gatuvyfunktion fångar det mesta.

När entusiasten Simon klickade sig runt i nättjänstens gatubild över Nashville fick han en rejäl överraskning. På en veranda i ett villakvarter satt Jill Johnson och Dregen och åt frukost.

Det visade sig att Googles spaningsbil rattat förbi mitt under inspelningarna av SVT-serien ”Jills veranda”. I serien bjuder Jill Johnson in kända svenska artister till ett hus hon i hyr i Nashville och i den senaste säsongens andra avsnitt gästas hon av just Backbyard babies -gitarristen.

"Väldigt konstigt”

Simon bestämde sig för att informera Dregen om sitt överraskande fynd, och artisten uppmärksammar bilden på Facebook .

”Konstig hobby Simon har. Konstigt att jag och Jill Johnson är på bild i Google maps. Mycket är just väldigt konstigt med alltihop”, skriver Dregen i en statusuppdatering.

Google maps ger tillgång till satellitfoton över nästan hela jorden, med några undantag. Fotona uppdateras med några års mellanrum.

Den tredje säsongen av ”Jills veranda” har sänts på SVT under hösten och vintern.