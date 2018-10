Idol + FÖLJ

Det sjunger idolerna – här följer du andra fredagsfinalen i ”Idol”

Idoldeltagarna tar sig an Christina Aguilera, The Who och Beyoncé

NÖJE 5 oktober 2018 19:19

Nu är det dags för Idolerna att visa vem de verkligen är.

I veckans fredagsfinal ska de sjunga låtar på temat: ”Det här är jag”.

Häng med under direktsändningen i Nöjesbladets chatt med start klockan 20:00

Det sjunger Idolerna i fredagens veckofinal den 5 oktober.

William Strid

”How to save a life”– The Fray

William Segerdahl

”Attention” – Charlie Puth

Maximilian Bergstrand

”My generation” – The Who

Nathalie Brydolf

”Somethings got a hold on me” – Christina Aguilera

Ki Soe

”September Song” – JP Cooper

Tua Selge

”Sand” – Molly Sandén

Matice Kamara

”Pari” – Hov1

Bragi Bergsson

Way down we go” – Kaleo

Vanja Engström

”Born to be wild” – Steppenwolf

Kadiatou Holm Keita

”Say something” – Christina Aguilera

Sebastian Walldén

”Promises” – Calvin Harris / Sam Smith

Ambér Flores

”If I were a boy” – Beyoncé

”Idol 2018”:s andra fredagsfinal sänds i kväll klockan 20:00 på TV4, TV4 Play och C More.

Här är idolerna som inte vann - men som blev stjärnor ändå 00:47

LÄS OCKSÅ Därför har ”Idol”-Nadia bytt efternamn

LÄS OCKSÅ Här ber Idol-deltagaren om ursäkt efter att ha pussat Gina Dirawi

LÄS OCKSÅ Gina Dirawis kamp i direktsändning – berättar om sjukdomen

LÄS OCKSÅ De är klara för ”Idol 2018”

5 oktober 2018 19:19