Kritiken mot Dolly Style växer

Sarah von Reis: ”Jag fick inte vara feminist”

avAlex Hartelius

NÖJE 26 februari 2019 00:06

Kritiken mot Dolly Style-grundarna Emma Nors och Palle Hammarlund fortsätter.

I SVT-dokumentären ”Dolly style-fabriken” berättar flera tidigare medlemmar om gruppen.

– Jag fick inte vara feminist i Dolly Style, säger Sarah von Reis i SVT.

På bara fem år har fem medlemmar lämnat den färgsprakande poptrion Dolly Style. I första delen av SVT-dokumentären ”Dolly style-fabriken” riktade flera avhoppade medlemmar kritik mot konceptet. Bland annat att de förväntades uppfylla vissa utseendekrav.

I den andra delen växer kritiken. Emma Pucek, som var första medlemmen att hoppa av, säger att hon till en början såg gruppen som ganska gullig, men när Dolly Style mer och mer utvecklades till ett varumärke kom sexualiseringen.

– Just klädstilen är speciell och i kombination med vissa låttexter blev det väldigt speciellt. Som i till exempel ”Cherry gum” så är texten “You Will here me when i come, when i pop my cherry gum” och så dansar man med rumpan utåt, säger hon och fortsätter:

Sarah von Reis sparkades

Sarah von Reis, som anslöt till gruppen 2016, berättar att hon i sitt första gig med Dolly Style hade åsikter om hur de porträtterades efter en spelning i en bilhall. Då skulle gruppen posera framför bilar med kjolar och knästrumpor, något hon upplevde som lite ”B”.

– Det blev en jättediskussion och jag fick höra att jag inte skulle lägga in min personliga åsikt i Dolly Style. Jag var jättechockad och det var inte min bild av vad Dolly Style var. Någon vecka efter blev jag inkallad på ett möte och ifrågasatt om min feminism. Jag fick inte vara feminist i Dolly Style, säger hon i SVT.

Giget i Halmstad hösten 2018 blev hennes sista.

– Två timmar efter att jag kom hem från turnén så får jag ett samtal från Emma (grundaren Emma Nors reds anm.) där hon berättar att jag har fått sparken. Jag kommer ihåg att jag fick fråga henne tre gånger: “Har jag fått sparken? Vad det här det sista jag gjorde med Dolly Style?” Ja, det var det. Hela min värld föll.

Emma Nors kritik mot SVT

Skaparen av Dolly Style, Emma Nors, har inte gått att nå för en kommentar. Hon har tidigare bemött kritiken på sociala medier, där hon bland annat skrivit:

”Jag kan inte annat än beklaga det djupt olyckliga försöket från SVT att svartmåla och vinkla allt det hårda arbete som jag, nuvarande medlemmar och alla runt omkring har lagt ner i projektet. Ett tydligt tecken på detta är att SVT enbart har låtit tidigare medlemmar som ej längre medverkar i gruppen att uttala sig”.

Carolina Jemsby, ett av namnen bakom dokumentären, har i en tidigare artikel bemött kritiken och bland annat sagt:

– Vår ambition har aldrig varit att svartmåla projektet, och jag tycker inte heller att vi gör det. Vi har försökt att visa henne (Emma Nors, reds. anm) som den entreprenör hon är. Det är ett otroligt häftigt och framgångsrikt projekt.

