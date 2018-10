Charlotte Perrelli + FÖLJ

Perrelli i ordkrig med Bert Karlsson – om miljoner: ”Hon ljuger”

Rasar över Charlottes påståenden i självbiografin: ”Bert var inte med i studion”



Charlotte Perrellis självbiografi har fått Bert Karlsson att gå i taket.

Hon hävdar att hon förlorade miljoner – han anklagar artisten för att ljuga.

– Det är en jävla lögn alltihopa, hon skulle inte behöva skriva så här, säger den förra skivbolagsdirektören.

Charlotte Perrelli, 44, skriver i sin självbiografi att hon förlorat miljoner på den engelska versionen av sin Eurovision-vinnare ”Take me to your heaven”.

Efter att hon vunnit Melodifestivalen 1999 med ”Tusen och en natt” behövde man snabbt plocka fram en engelsk text inför Europafinalen. Skivbolaget tog fram flera förslag från olika textförfattare.

”Jag fick vara med och välja ut ett av dem, och skrev sedan om texten och la till saker så att det kändes bra för mig att sjunga den. Om det varit idag så hade jag nog insisterat på att få några procent av upphovsmannadelen på låten som nu hette ’Take me to your heaven’. Men där och då viftades det bara bort med orden ’Nej Charlotte, tänk inte på det nu, det är inte så viktigt”, skriver Perrelli i ”Flickan från Småland” som finns i butik sedan en vecka tillbaka.

Att hon inte fick del av ersättningen som textförfattare menar Perrelli kostade henne ”ett par miljoner”.

Bert Karlsson: ”Hon ljuger”

Det har fått den förra skivbolagsdirektören Bert Karlsson, 73, att gå i taket.

– Hon ljuger. Det är en jävla lögn alltihop. När man går in och ändrar lite i en text så innebär inte det att man är med och skriver låten, säger han.

Du låter arg på henne?

– Jag är sur, för jag trodde att vi var kompisar och så kommer hon ut med det här. Hon har byggt sin karriär på den här låten, som hon fick av mig, kan man inte då vara lite ödmjuk. Det är tråkigt för Charlotte är skärpt, hon skulle inte behöva skriva sånt här.

Men ordkriget mellan Charlotte och Bert har inte fått henne att vilja ta tillbaka det hon skrivit i ”Flickan från Småland”. När Nöjesbladet når henne står hon fast vid att hon var med och skrev texten till låten.

– Bert var inte med i studion när den pusslades ihop. Vi hade fem olika låttexter och förslag och jag drog till och ifrån och skrev om vissa partier för att de skulle kännas rätt för mig. Precis som man ofta gör idag. Fast jag tror inte Bert känner till hur själva låtskrivandet går till, säger hon.

Låtskrivaren: ”Gick också miste om miljonerna”

Marcos Ubeda, 44, som står som upphovsman till den engelska låttexten tillsammans med Gert Lengstrand, 76, ger både Charlotte Perrelli och Bert Karlsson rätt i bråket.

– Vad Charlotte menar är nog att det idag är ganska vanligt att artister får ta del av några procent för att man kanske kastar om någon fras och lägger till och tar bort ord under själva sångpålägget, eller för att man överhuvudtaget ställer upp och gör låten. Helt okej, tycker jag, och då ska man nog göra upp det direkt, säger han.

Men några miljoner har inte han heller tjänat på sin engelska text.

– Jag hade själv en ganska usel deal på låten och de där miljonerna gick jag också miste om, säger Marcos Ubeda.

