1. ”Daytona” (album, Pusha T)

Precis när nya album, eller rättare sagt, spellistor börjar bli outhärdligt långa svarar Pusha T med ”Daytona”. Sju spår på 21 minuter. Flera av dem är dessutom under tre minuter. Skivan är producerad av Kanye West. West må vara en stolle i sociala medier, men här är varenda old school-sampling som en trepoängare i basket.

2. ”Hunger” (singel, Florence And The Machine)

Årets öppningsrader levereras av Florence Welch: ”At seventeen, I started to starve myself/I thought that love was a kind of emptiness/And at least I understood then the hunger I felt/And I didn't have to call it loneliness”. Gruppen är fortfarande mästerliga på mörk eufori.

3. ”So sad so sexy” (kommande album, Lykke Li)

Ibland låter det som skivan Lana Del Rey fortfarande inte har gett ut. Det vill säga: om Lana Del Rey vore en cyborg.